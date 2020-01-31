Левочкина стала членом регламентного комитета ПАСЕ по инициативе социалистов

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозионная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юлия Левочкина избрана членом Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросам правил процедуры, иммунитета и институциональных дел. Соответствующее решение было принято сегодня, 31 января, на заседании Бюро Ассамблеи.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

В Регламентный комитет Левочкину делегировала группа социалистов (SOC), которая является самой большой по численности политической группой в ПАСЕ.

Напомним, 27 января Юлия Левочкина была переизбрана членом Мониторингового комитета ПАСЕ, в котором она является членом с 2012 года.