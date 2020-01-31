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31 января 2020, пятница, 15:54 53
Внешняя политика 2020-01-31T15:55:07+02:00
Українські Новини
Левочкина стала членом регламентного комитета ПАСЕ по инициативе социалистов

Левочкина стала членом регламентного комитета ПАСЕ по инициативе социалистов

Петр Стуженко
Юлия Левочкина, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За жизнь, ПАСЕ
Юлия Левочкина. Фото: пресс-служба
Юлия Левочкина. Фото: пресс-служба

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозионная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юлия Левочкина избрана членом Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросам правил процедуры, иммунитета и институциональных дел.  Соответствующее решение было принято сегодня, 31 января, на заседании Бюро Ассамблеи.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

В Регламентный  комитет Левочкину делегировала  группа социалистов (SOC), которая является самой большой по численности политической группой в ПАСЕ.

Напомним, 27 января Юлия Левочкина была переизбрана членом  Мониторингового комитета ПАСЕ, в котором она является членом с 2012 года.

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