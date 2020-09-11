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11 сентября 2020, пятница, 11:00 527
Происшествия 2020-09-11T14:15:04+03:00
Українські Новини
В Житомирской области разбился дельтаплан, обрабатывающий поля: погиб пилот

В Житомирской области разбился дельтаплан, обрабатывающий поля: погиб пилот

Ольга Фандорина
Самолет, Крушение, Дельтаплан, легкомоторный самолет
Дельтаплан. Фото: t.me/dsns_telegram/
Дельтаплан. Фото: t.me/dsns_telegram/

В Житомирской области 11 сентября разбился дельтаплан, погиб пилот летательного транспорта - причиной стало то, что он не справился с управлением.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел около 8 утра в поле между населенными пунктами Народичи и Яжберень. По предварительной информации, дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником.

"Пилот не справился с управлением, в результате чего летательный аппарат упал и человек погиб. На месте происшествия спасатели проложили рукавную магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва. Обстоятельства падения устанавливаются", - сообщили в ГСЧС.

Как сообщали Українські Новини, в Днепропетровской области вблизи пгт Слобожанское упал и загорелся одномоторный самолет, погибли два человека.

Также ранее сообщалось, что в Киевской области в кукурузное поле упал легкомоторный самолет: погибших нет.

Ранее легкомоторный самолет разбился в Одессе, по предварительным данным 1 человек погиб.

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