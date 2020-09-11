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11 сентября 2020, пятница, 10:21 1616 Карта
Общество 2020-09-11T11:15:01+03:00
Українські Новини
В конце рабочей недели Киев "замер" в пробках. Где самые загруженные дороги

В конце рабочей недели Киев "замер" в пробках. Где самые загруженные дороги

Анна Рудык
Пробки, Google maps, Пробки в Киеве, Пробки в столице
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps

Сегодня утром, 11 сентября, Киев утром сковали традиционные пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Так, самым загруженным в пятницу утром в столице является Северный мост. Также пробки образовались на Набережном шоссе.

Кроме того, в центре загружены дороги в районе станций метро "Театральная" и "Университет". Медленно двигаются автомобили и по улице Вадима Гетьмана, а также в районе станции метро "Политехнический институт".

Пробки в Киеве. Карта: Google MapsПробки в Киеве. Карта: Google Maps

Также затруднено движение автомобилей на Окружной дороге в районе Обойного рынка.

Как сообщали Українські Новини, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

Ранее "Укравтодор" и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации приняли меморандум о развитии "умных дорог" в Украине.

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