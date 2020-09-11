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  • Три знака зодиака справятся с любыми препятствиями в делах сегодня, — астролог
11 сентября 2020, пятница, 05:07 552
Lifestyle 2020-09-11T05:07:01+03:00
Українські Новини
Три знака зодиака справятся с любыми препятствиями в делах сегодня, — астролог

Три знака зодиака справятся с любыми препятствиями в делах сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay

В то время, как в четверг Овнам, Весам и Водолеям звезды сулили успешный день, сегодня удача будет на стороне Близнецов, Дев и Рыб. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в пятницу, 11 сентября, расскажут Українські Новини.

Близнецы

У Близнецов будет благоприятный день, чтобы обрести гармонию во всем, что их окружает. В этот день нужно завершить ранее начатые дела, подвести итоги, окончательно решить для себя что-либо. Это будет хороший период для встреч, общения, переписки. Новые планы также не заставят себя ждать. Также звезды уверяют, что после обеда обстоятельства будут подталкивать представителей этого знака действовать поспешно, что может привести к незапланированному результату, который в будущем порадует. 

Девы

У Дев в этот день получится без труда справиться с накопившимися делами, укрепить свое финансовое положение и добиться успеха. После полудня может состояться романтическая встреча с человеком, который интересен. Также звезды уверяют, что в пятницу у представителей этого знака могут происходить некоторые перемены в личной жизни, воспринимайте происходящее позитивно. Все то, что происходит, будет во благо Девам.

Рыбы

В пятницу звезды гарантируют Рыбам успех в любом деле. Представителям этого знака удастся без труда справиться с основными задачами, достичь желаемого. С утра они будут полны энергии и желания поработать активно. В это время звезды советуют планировать основные мероприятия и важные дела, это поможет быстро добиться положительных результатов. Вечером Рыб могут ожидать романтические встречи и разговоры по душам со второй половинкой.

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