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10 сентября 2020, четверг, 05:00 33
Lifestyle 2020-09-10T05:00:02+03:00
Українські Новини
Звезды будут на стороне трех знаков зодиака сегодня, — астролог

Звезды будут на стороне трех знаков зодиака сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на четверг
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay

В то время, как в среду Тельцы, Скорпионы и Козероги сталкивались с проблемами, сегодня Овнам, Весам и Водолеям звезды сулят успешный день. Подробнее об астрологическом прогнозе для представителей этих знаков зодиака на четверг, 10 сентября, расскажут Українські Новини.

Овен

День подарит Овнам много возможностей, чтобы реализовать свои идеи и проявить себя. В четверг также можно заниматься планированием на перспективу. Звезды уверяют, что  уверенность в своих действиях и верный подход к работе позволят продвинуться по службе, выбрать верное направление движения, что позволит быстро достичь желаемого результата. В этот день следует воспользоваться представившимися возможностями, что обеспечит в итоге финансовую прибыль.

Весы

Удачный день, в ходе которого Весы могут получить даже больше, чем планировали. В этот период есть вероятность того, что задуманное может быть успешно воплощено в жизнь. В четверг следует сохранять контроль за происходящими событиями, действовать обдуманно, выбирая наиболее удачное время для принятия окончательных решений в важных вопросах. Кроме того Весы могут рассчитывать на перспективное развитие дел, связанных с финансами и торговлей.

Водолей

В четверг в делах удача будет на стороне Водолеев, можно успешно проявить себя в различных сферах жизни. В этот день хорошо заниматься новыми проектами, заботиться о близких. Представители этого знака будут полны сил и энергии, успеют сделать многое из запланированного. В этот период звезды советуют избавиться от плохих мыслей, которые могут действовать на представителей знака зодиака отрицательно.

Как соощали Українські Новини, Павел Глоба рассказал, что первый месяц осени принесет всем знакам зодиака.

Ранее астрологи рассказали, каким знакам зодиака крупно повезет в сентябре.

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