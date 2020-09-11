підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Життя
  • Lifestyle
  • Три знаки зодіаку впораються з будь-якими перешкодами в справах сьогодні, - астролог
11 вересня 2020, пʼятниця, 05:07 11
Lifestyle 2020-09-11T07:00:03+03:00
Українські Новини
Три знаки зодіаку впораються з будь-якими перешкодами в справах сьогодні, - астролог

Три знаки зодіаку впораються з будь-якими перешкодами в справах сьогодні, - астролог

Елена Новикова
Гороскоп, поради астрологів, Астрологічний прогноз, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні, гороскоп на п'ятницю
Гороскоп на сьогодні. Фото: pixabay
Гороскоп на сьогодні. Фото: pixabay

Сьогодні, 11 вересня, удача буде на боці Близнюків, Дів і Риб у той час, як в четвер Овнам, Терезам і Водоліям зірки обіцяли успішний день. Детальніше про те, що чекає представників цих знаків зодіаку в п'ятницю розкажуть Українські Новини.

Близнюки

У Близнюків буде сприятливий день, щоб знайти гармонію у всьому, що їх оточує. В цей день потрібно завершити раніше розпочаті справи, підвести підсумки, остаточно вирішити для себе що-небудь. Це буде хороший період для зустрічей, спілкування, листування. Нові плани також не змусять себе чекати. Також зірки запевняють, що після обіду обставини будуть підштовхувати представників цього знака діяти поспішно, що може привести до незапланованого результату, який в майбутньому порадує. 

Діви

У Дів в цей день вийде без праці впоратися з накопиченими справами, зміцнити своє фінансове становище і домогтися успіху. Після полудня може відбутися романтична зустріч з людиною, яка цікавить. Також зірки запевняють, що в п'ятницю у представників цього знака можуть відбуватися деякі зміни в особистому житті, сприймайте те, що відбувається позитивно. Все те, що відбувається, буде на благо Дівам.

Риби

У п'ятницю зірки гарантують Рибам успіх в будь-якій справі. Представникам цього знака вдасться без праці впоратися з основними завданнями, досягти бажаного. З ранку вони будуть сповнені енергії і бажання попрацювати активно. В цей час зірки радять планувати основні заходи і важливі справи, це допоможе швидко досягти позитивних результатів. Увечері Риб можуть очікувати романтичні зустрічі і розмови по душам з другою половинкою.

Як повідомляли Українські Новини, астролог Павло Глоба дав прогноз для знаків зодіака на вересень, який буде насиченим та сповненим енергії.

Також астрологи розповіли, які знаки зодіаку стануть щасливішими цієї осені, поділившись астрологічним прогнозом на сезон.

Більше новин про: Гороскоп поради астрологів Астрологічний прогноз Гороскоп на кожний день Гороскоп на сьогодні гороскоп на п'ятницю

Зірки будуть на боці трьох знаків зодіаку сьогодні...
Овнам варто зайнятися спортом, а Стрільцям варто п...
Терезам надійде приваблива пропозиція, а Рибам пот...
У трьох знаків зодіаку у середу можливі проблеми в...
Київ віднесений до "помаранчевої зони" епідбезпеки, - Немчінов
Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасована через зміну вимог Росії і бойовиків, - Офіс президента
Новини
Вакарчук вже два місяці прогулює Раду. Зарплату йому не нараховують 07:30
У п'ятницю в Україні злегка похолодає: повітря прогріється до 22 градусів 07:00
Коронавірус не перешкода: кого і в яких умовах очікує осінній призов-2020 06:40
У Мінсоцполітики пояснили, як не втратити пільги і субсидії при зміні постачальника газу 06:10
Пенсії зросли не у всіх українців: в ПФУ роз'яснили, як домогтися перерахунку виплат 05:45
більше новин
Кличко з Пальчевським вийдуть у 2 тур на виборах в мери Києва, - "Соціальний моніторинг" 15:51
Пальчевський вийде у другий тур з Кличком, - "Соціальний моніторинг" 15:58 Прес-реліз
В інтерв'ю Пальчевський набрехав про службу в армії, нахамив журналістці і заперечував свої ж слова про "возз'єднання" з Росією, - фактчекінг ВВС 13:06
Фармацевтична індустрія України стає більш технологічною та інноваційною, - дослідження 19:54
ЗАЗ провів модернізацію і починає виробництво моделей концерну Renault 11:02
більше новин
ДБР закрило кілька справ про можливі злочини Порошенка 10:25
ДБР викликає Богдана на допит як свідка після інтерв'ю Гордону 14:52
Кіпр перевірить законність отримання громадянства українськими бізнесменами, серед яких Коломойський 16:22
"Нафтогаз" подав три тарифи на газ для населення і бізнесу 12:31
Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасована через зміну вимог Росії і бойовиків, - Офіс президента 15:29
більше новин
ДБР викликає Богдана на допит як свідка після інтерв'ю Гордону
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok