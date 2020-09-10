Дев ждет удача в делах, а Стрельцам стоит уделить внимание здоровью, — гороскоп на сегодня от Глобы

В то время, как в среду стоило уделить время решению рабочих вопросов, сегодня астролог советует по возможности поставить перед собой новые цели. Подробнее о том, что ждет представителей всех знаков зодиака в четверг, 10 сентября, рассказал Павел Глоба.

Овен

Хороший день для занятий спортом и постановки новых целей. Если Овны уже давно планировали, но никак не могли начать взяться за активный образ жизни – сейчас самое время это сделать.

Телец

Для Тельцов пришло благоприятное время, чтобы укладывать договоры и союзы. Договоренностей сейчас достичь будет относительно легко и их надежность будет оставаться высокой.

Близнецы

День прежде всего будет благоприятным для Близнецов, занимающихся интеллектуальным трудом и финансами. В этот день возможны серьезные переговоры.

Рак

В четверг к Ракам могут прийти идеи, для воплощения которых потребуются дополнительные ресурсы. Окружающие охотно помогут, но действительно важными делами лучше заниматься в одиночку. Так представители этого знака смогут лучше сосредоточиться и не отвлекаться на разговоры.

Лев

Покупками Львам лучше заниматься во второй половине дня. К этому времени представители этого знака сумеют лучше собраться с мыслями и избежать необдуманных трат.

Дева

В делах Дев сегодня ждет удача. Возможно, будет не просто сосредоточиться, но при условии, что представители этого знака все хорошо продумают, то трудности не будут возникать.

Весы

Если в четверг будет тянуть пообщаться – отдайте предпочтение родным и близким. Они смогут дать Весам вдумчивый совет и вооружить поддержкой.

Скорпион

В четверг помощь может понадобиться близким Скорпионам людям. Звезды советуют браться за это дело без сомнений. На конфликты не идите, в споры также встревать не стоит, а тем более забудьте о провокациях. Лучше молча помогите.

Стрелец

У Стрельцов будет очень благоприятный день для визитов к косметологам или врачам. Если имеете потребность попасть на прием к специалисту – не медлите.

Козерог

Все денежные дела в четверг будут налаживаться без лишних хлопот, но при условии, что Козероги не будут лениться и ждать легких денег.

Водолей

В этот день Водолеев может посетить очень дельная мысль, которая в будущем будет способствовать их финансовому благополучию. Представители этого знака смогут воплотить свои замыслы в жизнь благодаря пониманию мотивов других и интуиции.

Рыбы

День будет благоприятным для нетяжелой работы, переездов на новое место и встреч с друзьями. Тем, кто собрался в спортзал, звезды рекомендуют не переутомляться.

Как соощали Українські Новини, астрологи рассказали, каким знакам зодиака улыбнется удача в сентябре этого года.

Также Павел Глоба спрогнозировал, что принесет первый месяц осени всем знакам зодиака.

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