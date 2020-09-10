Во время пандемии важную роль играет партнёрство,- "Фармак"

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) отмечает, что во время пандемии важную роль играет партнёрство.

Об этом в ходе Инвестиционного форума города Киева -2020 сказал исполнительный директор компании "Фармак" Владимир Костюк.

"В период пандемии и кризиса, который произошел в Украине, партнерство нами было очень сильно прочувствовано, когда в конце марта мы почувствовали дефицит продуктов питания, фармацевтических продуктов. И очень приятно было видеть, что правительство страны почувствовало, что нужно украинскому производителю в такой критический момент, чтобы обеспечить потребности общества. Например, мы за несколько дней сделали антисептик, это произошло в конце марта, когда его был дефицит, мы его разработали, подстроили линию, наработали антисептик, правительство упростило акциз на спирт, он стал безакцизным для него", - сказал он.

По словам Костюка, за короткий период времени компания обеспечила антисептиком больницы, которые в нем нуждались, своих сотрудников и поставило его на благотворительные цели.

"Относительно партнерства можно сказать много примеров. Мы являемся членами многих союзов, ассоциаций, как украинских так и международных. Есть партнеры и бизнес компании, с которыми мы сотрудничаем по определенным проектам, есть компании, с которыми мы сотрудничаем на базе консультаций и такое сотрудничество нам всегда дает что-то новое, на что ты возможно раньше не обращал внимание, или что-то, на что бы ты потратил 5-10 лет, если бы сам к этому шел", - отметил Костюк.

По его словам, для того чтобы компании стать глобальной из локальной нужно инвестировать, иметь правильных партнеров, быть в курсе происходящих трендов и оперативно на них реагировать.

Как сообщали Українськi Новини, "Фармак" интегрировал принципы устойчивого развития во все производственные процессы.

2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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