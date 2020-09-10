ИнАУ просит депутатов Рады доработать законопроект об обязательной установке в сетях техсредств для розыскных

Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) просит депутатов Верховной Рады доработать законопроект №4004, которым предусмотрена обязательная установка в сетях необходимых для розыскных действий техсредств операторами телекоммуникаций.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель ассоциации.

"1 сентября 2020 года в Верховной Раде под №4004 был зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Криминальный процессуальный кодекс Украины о повышении эффективности борьбы с киберпреступностью и использовании электронных доказательств… ИнАУ, осуществив анализ пунктов проекта закона, предоставляет замечания и предложения к отдельным положениям…", - сообщил представитель ИнАУ.

По его словам, в статье 100, которой предлагают дополнить Криминальный кодекс, нет четкого объяснения, что такое базы данных, как они должны храниться в суде, какая для этого нужна техническая база.

Кроме того, в проекте закона предложен пункт о полном изъятии информационно-телекоммуникационных систем, что может быть проблемой для всех систем.

"Главу 15 и соответствующие статьи этой главы в Криминальном кодексе Украины предлагается изменить и установить право на выполнение таких процессуальных действий как временный доступ к информации в электронной форме, вещей и документов. Но о какой именно "информации" идет речь, в тексте проекта закона не раскрыто, и как этим будет обеспечено соблюдение прав граждан, гарантированных Конституцией Украины. В проекте закона также не раскрыто, как будет сохранена целостность информации, к которой может быть открыт доступ и которая не касается материалов дела", - отметили в ИнАУ.

Кроме того, в ИнАУ просят полностью исключить из законопроекта изменения к статье 39 Закона Украины "О телекоммуникации", поскольку такие изменения требуют дополнительных трат от операторов телекоммуникаций (например, на закупку оборудования).

"Учитывая изложенное,… просим принять вывод о целесообразности существенной доработки положений (законопроекта) и вернуть субъектам права законодательной инициативы на доработку. Кроме того, наше предложение также состоит в том, что для обработки новационных эффективных действенных законодательных положений об использовании электронных доказательств в уголовном производстве и обеспечения при этом соблюдения прав и свобод человека, необходимо создать рабочую группу с привлечением специалистов и в обязательном порядке включить в разработку проекта закона ученых в области права", - сообщил представитель ИнАУ.

Как сообщали Українські Новини, Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ) выступает против введения официальных электронных адресов юридических лиц при отсутствии системы контроля получения сообщений юрлицами.

Интернет Ассоциация (ИнАУ) заявляет о том, что блокирование информационных ресурсов без судебных санкций приведет к цензуре и монополизации услуг интернет-провайдеров.

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