ІнАУ просить депутатів Ради доопрацювати законопроєкт про обов'язкове встановлення в мережах техзасобів для розшукових дій

Інтернет-асоціація України (ІнАУ) просить депутатів Верховної Ради доопрацювати законопроєкт №4004, яким передбачено обов'язкове установлення в мережах необхідних для розшукових дій техзасобів операторами телекомунікацій.

Про це Українським Новинам повідомив представник асоціації.

"1 вересня 2020 року у Верховній Раді під №4004 було зареєстровано проєкт закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю і використанні електронних доказів... ІнАУ, здійснивши аналіз пунктів проєкту закону, надає зауваження та пропозиції до окремих положень...", - повідомив представник ІнАУ.

З його слів, у статті 100, якою пропонують доповнити Кримінальний кодекс, немає чіткого пояснення, що таке бази даних, як вони мають зберігатися в суді, яка для цього потрібна технічна база.

Крім того, в проєкті закону запропоновано пункт про повне вилучення інформаційно-телекомунікаційних систем, що може бути проблемою для всіх систем.

"Розділ 15 і відповідні статті цього розділу в Кримінальному кодексі України пропонується змінити і встановити право на виконання таких процесуальних дій, як тимчасовий доступ до інформації в електронній формі, речей і документів. Але про яку саме "інформацію" йдеться, в тексті проєкту закону не розкрито, і як цим буде забезпечено дотримання прав громадян, гарантованих Конституцією України, в проєкті закону також не розкрито, як буде збережено цілісність інформації, до якої може бути відкритий доступ і яка не стосується матеріалів справи", - відзначили в ІнАУ.

Крім того, в ІнАУ просять повністю виключити із законопроєкту зміни до статті 39 Закону України "Про телекомунікації", оскільки такі зміни вимагають додаткових витрат від операторів телекомунікацій (наприклад, на закупівлю обладнання).

"З огляду на викладене, ... просимо прийняти висновок про доцільність суттєвого доопрацювання положень (законопроєкту) і повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Крім того, наші пропозиції також полягають у тому, що для обробки новаційних ефективних дієвих законодавчих положень про використання електронних доказів у кримінальному провадженні і забезпечення при цьому дотримання прав і свобод людини, необхідно створити робочу групу із залученням фахівців і в обов'язковому порядку долучити до розробки проєкту закону вчених в області права", - повідомив представник ІнАУ.

Як повідомляли Українські Новини, Інтернет-асоціація України (ІнАУ) виступає проти введення офіційних електронних адрес юридичних осіб при відсутності системи контролю отримання повідомлень юрособами.

Інтернет Асоціація (ІнАУ) заявляє про те, що блокування інформаційних ресурсів без судових санкцій призведе до цензури і монополізації послуг інтернет-провайдерів.

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