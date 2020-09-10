Полиция за сутки открыла 9 дел по факту нарушения избирательного процесса

Полиция за прошлые сутки открыла 9 уголовных производств, связанных с нарушениями избирательного процесса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"За сутки полицейские открыли девять уголовных производств о нарушениях избирательного процесса... Всего за прошедшие сутки в полицию поступило 55 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве (8), в Донецкой (7) и Кировоградской областях (5)", - говорится в нем.

Всего же с 5 сентября территориальные органы национальной полиции зарегистрировали 119 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

21 сообщение зарегистрировано в Донецкой области, 16 - в Киеве, 11 - в Днепропетровской, 10 - в Херсонской, 9 - в Сумской, по 8 - в Луганской и Кировоградской, 7 - в Волынской, 5 - в Полтавской, по 4 - в Ивано-Франковской и Одесской, по 3 - в Закарпатской, Львовской и Черниговской, по 2 - в Киевской и Черновицкой, по 1 - в Винницкой, Запорожской и Николаевской областях.

В основном поступали сообщения, связанные с нарушением порядка ведения агитации (21), подкупом избирателей (12), порчей агитационных материалов (10), нарушениями порядка размещения агитматериалов (8), ведения регистрации избирателей (5), финансирования партий (4).

В то же время в течение суток в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 9 уголовных преступлениях - в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской и Запорожской областях.

В частности полицейские в Запорожье начали уголовное производство по факту массового изменения избирательных адресов местными жителями.

Согласно сообщению, всего с начала избирательного процесса полицейские открыли 13 уголовных производств, из них 9 связаны с нарушением избирательного законодательства.

Открыто 4 уголовных производства по ст. 158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Госреестра избирателей), 3 - по ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса.

Также расследуется уголовное производство по ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) и по ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосование избирателем, участником референдума более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме) Уголовного кодекса.

Также полицейские составили 3 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Как сообщали Українськi Новини, ранее полиция выявила попытку массового изменения избирательных адресов с целью фальсификации местных выборов в Запорожье.

Сегодня, 10 сентября, последний день, когда можно сменить место голосования на местных выборах.

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