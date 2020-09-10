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10 сентября 2020, четверг, 16:57 1091
Экономика 2020-09-10T18:00:03+03:00
Українські Новини
"Фармак" намерен инвестировать в развитие более $40 млн в 2020

"Фармак" намерен инвестировать в развитие более $40 млн в 2020

Александр Дмитриенко
Инвестиции, Фармак, Владимир Костюк

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) намерена инвестировать в развитие более 40 млн долларов в 2020 году.

Об этом в ходе Инвестиционного форума города Киева -2020 сказал исполнительный директор компании "Фармак" Владимир Костюк.

"Только в этому году мы планируем инвестировать более 40 млн долларов в развитие производственных мощностей, инфраструктурных объектов. Я хочу отметить, что инвестиции не обязательно должны быть финансовыми, конечно – это основа, но все равно, ты должен инвестировать время, ты должен инвестировать настойчивость движения коллектива в определенном направлении и тут мы много делаем. Кроме того, что мы создаем новые объекты, мы работает и с экологическими объектами, в этом году мы заканчиваем реконструкцию наших очистных сооружений. Мы инвестируем также наши капитальные ресурсы, мы постоянно обучаем наших сотрудников для того, чтобы они соответствовали требованиям современности", - сказал он.

Костюк отметил, что компания "Фармак" имеет большую историю и в это году она будет праздновать свое 95-летие.

"За эти годы она преобразовалась с химического производства и с середины 90-х годов компания полностью изменила свою стратегию, начала производить готовые лекарственные средства, начала интенсивно инвестировать в основные средства. Исторически на сегодняшний день компания инвестирует 95% своей прибыли в развитие и это одно из основных направлений, благодаря которому компания из локальной может стать глобальной", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, за последние 5 лет инвестиции АО "Фармак" в научно-технический комплекс составили 3,4 млрд гривен.

2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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