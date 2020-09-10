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  • Для защиты на стратегическом уровне необходимо развивать локальную индустрию, - "Фармак"
10 сентября 2020, четверг, 16:20 319
Экономика 2020-09-10T16:30:01+03:00
Українські Новини
Для защиты на стратегическом уровне необходимо развивать локальную индустрию, - "Фармак"

Для защиты на стратегическом уровне необходимо развивать локальную индустрию, - "Фармак"

Александр Дмитриенко
Бизнес, Фармак, Владимир Костюк

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) отмечает, что для защиты на стратегическом уровне необходимо развивать локальную индустрию.

Об этом в ходе Инвестиционного форума города Киева-2020 сказал исполнительный директор компании "Фармак" Владимир Костюк.

"Во время кризиса и разрыва всех цепочек все почувствовали, насколько важно иметь надежного поставщика пищевых продуктов, надежного поставщика продуктов, которые используются каждый день, и надежных производителей лекарств, которые необходимы в период кризиса. Поэтому я думаю, что этот кризис стал не только для Украины, а и для многих стан мира таким шагом, с которого мы все должны сделать вывод, что именно локальную индустрию необходимо развивать, чтобы быть защищенным на стратегическом уровне", - сказал он.

Костюк отметил, что как стране, так и регионам выгодно, когда есть сильный локальный бизнес.

Как сообщали Українськi Новини, "Фармак" интегрировал принципы устойчивого развития во все производственные процессы.

2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

 

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