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09 сентября 2020, среда, 21:00 46
Общество 2020-09-09T21:15:01+03:00
Українські Новини
Температура местами опустится до +5. Прогноз погоды на 10 сентября

Температура местами опустится до +5. Прогноз погоды на 10 сентября

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

10 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +24…+26 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +23…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +25…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, в Луганской области +6…+11 градусов; днем +22…+27 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов.

9 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20…+24 градуса, в Днепре возле Киева +20 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре в Украину придет бабье лето, но будут и периоды с резкими похолоданиями до заморозков на почве, которые ожидаются в конце октября.

Ранее синоптик дал предварительный прогноз на осень.

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