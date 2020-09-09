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09 сентября 2020, среда, 08:30 374
Lifestyle 2020-09-09T08:30:01+03:00
Українські Новини
Весам поступит заманчивое предложение, а Рыбам нужно отдохнуть, — гороскоп на сегодня от Глобы

Весам поступит заманчивое предложение, а Рыбам нужно отдохнуть, — гороскоп на сегодня от Глобы

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на сегодня, Гороскоп от Павла Глобы, гороскоп на среду, Павел Глоба, Астролог
Гороскоп от Павла Глобы на 9 сентября. Фото: pixabay
Гороскоп от Павла Глобы на 9 сентября. Фото: pixabay

В то время, как во вторник был благоприятный период для важной и ответственной работы, сегодня астролог советует решать рабочие вопросы. В этот день важно не упустить возможность завершить дела, которые давно накопились. Подробнее о том, что ждет всех знаков зодиака в среду, 9 сентября, рассказал Павел Глоба.

Овен

В хаосе, который окружает Овнов, они могут найти очень полезную информацию. Лучше сразу запишите ее, чтобы не забыть и не потерять.

Телец

Звезды советуют оставить в прошлом все невзгоды и улыбнуться будущему и новой жизни. Вечером Тельцов ждет атмосфера радости.

Близнецы

9 сентября идеальное время, чтобы насладиться отдыхом и душевными разговорами с близкими людьми. Это придаст Близнецам сил.

Рак

Попытка получить одобрение от окружающих не приведет Раков к успеху, а вот их гордость за себя – да. Но все должно быть в меру. Пусть поступки говорят за себя, и только тогда представители этого знака будут довольны, а окружающие будут их хвалить.

Лев

Жизненный потенциал Львов будет находится на высоком уровне. Не исключено, что в среду придется отправиться в деловую поездку или подумать о расширении собственного предприятия. Представителей этого знака ждет успех.

Дева

Девы могут сами помешать себе прийти к успеху, если будут так сомневаться в себе. Им остается лишь реализовывать свои идеи и наблюдать за тем, работают они или нет.

Весы

Весам поступит заманчивое предложение от человека, от которого они этого никак не ждали. Не упускайте момент, ведь он уникален.

Скорпион

Уделите время и внимание уходу за своей внешностью. От этого зависит успех в новом коллективе.

Стрелец

9 сентября у Стрельцов неожиданно могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать. Возможно, представителей этого знака попросят провести совещание или организовать праздник.

Козерог

В среду в делах Козерогам может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу.

Водолей

В этот день главной движущей силой Водолеев станут амбиции. Им недостаточно просто справляться с делами – они захотят делать все лучше всех и так, чтобы это заметили.

Рыбы

Не берите на себя все дела, притормозите и отдохните. Посмотрите вокруг себя и насладитесь тем, что уже есть.

Как соощали Українські Новини, астрологи рассказали, каким знакам зодиака сильно повезет в сентябре-2020.

Кроме того, астролог Павел Глоба рассказал, что сентябрь сулит всем знакам зодиака.

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