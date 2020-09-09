Черновецкий подал на Кабмин в суд: требует, чтобы русскому языку дали статус государственного

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, который, по данным СМИ намерен вернуться в Украину, просит Окружной административный суд Киева обязать Кабинет Министров внести в Верховную Раду проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск, в котором суд просят обязать Кабинет Министров Украины внести в Верховную Раду Украины проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного. Истцом указан Леонид Черновецкий, ответчиком - Кабинет Министров Украины", - сказано в нем.

Среди требований иска - признать противоправной бездеятельность правительства, которая, по мнению истца, заключается в невнесении вышеупомянутого законопроекта на рассмотрение парламента.

На данный момент судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Как сообщали Українськi Новини, секретарь СНБО Данилов считает, что русский язык не нужно знать.

Кроме того, Кравчук сообщил, что русский язык может получить на Донбассе более широкие права.

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