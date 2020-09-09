подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 сентября 2020, среда, 18:47 9
Судебная власть 2020-09-09T18:47:27+03:00
Українські Новини
Черновецкий подал на Кабмин в суд: требует, чтобы русскому языку дали статус государственного

Черновецкий подал на Кабмин в суд: требует, чтобы русскому языку дали статус государственного

Валерия Драгомирова
Русский язык, Государственный язык, Леонид Черновецкий
Черновецкий. Фото: analitica.kiev.ua
Черновецкий. Фото: analitica.kiev.ua

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, который, по данным СМИ намерен вернуться в Украину, просит Окружной административный суд Киева обязать Кабинет Министров внести в Верховную Раду проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск, в котором суд просят обязать Кабинет Министров Украины внести в Верховную Раду Украины проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного. Истцом указан Леонид Черновецкий, ответчиком - Кабинет Министров Украины", - сказано в нем.

Среди требований иска - признать противоправной бездеятельность правительства, которая, по мнению истца, заключается в невнесении вышеупомянутого законопроекта на рассмотрение парламента.

На данный момент судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Как сообщали Українськi Новини, секретарь СНБО Данилов считает, что русский язык не нужно знать

Кроме того, Кравчук сообщил, что русский язык может получить на Донбассе более широкие права

Больше новостей о: Русский язык Государственный язык Леонид Черновецкий

Правительство запретило иностранцам въезд транзитом через Украину
Верховный Суд остановил взыскание $350 млн с Приватбанка в пользу Суркисов
Новости
Взрыв автоцистерны в Киеве, из-за которого погиб человек, начала расследовать полиция 18:47
Черновецкий подал на Кабмин в суд: требует, чтобы русскому языку дали статус государственного 18:47
В Афганистане неизвестные взорвали колонну вице-президента Салеха, есть погибшие 18:33
В Киеве подрались водители маршруток из-за того, кто первый соберет деньги с пассажиров 18:18
Правительство запретило иностранцам въезд транзитом через Украину 18:07
больше новостей
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Украинцам "светит" очередное повышение пенсионного возраста и нехватка стажа: что делать 05:50 Инфографика
"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса 12:30
Украинский турист умер в Турции от коронавируса. Его тело не могут доставить на родину 21:00
Депутат "Слуги народа" Галина Янченко назвала донецких детей "немытыми и нечесаными" 10:00
больше новостей
Ярославский станет генеральным инвестором и координатором украинской Кремниевой Долины в Харькове 20:09
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Сбой в метро
В киевском метро произошел сбой: кассы не работают, образовались огромные очереди 11:08
Нашли сумку с вещами Балуха. Полиция разыскивает свидетелей 21:30
Глава МИД России Лавров отказался говорить с МИД Украины 11:53
больше новостей
Кипр проверит законность получения паспортов Коломойским, Боголюбовым, Гайдуком, Григоришиным и другими украинскими олигархами
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok