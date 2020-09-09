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09 сентября 2020, среда, 15:23 757
Судебная власть 2020-09-09T16:45:03+03:00
Українські Новини
Верховный Суд остановил взыскание $350 млн с Приватбанка в пользу Суркисов

Верховный Суд остановил взыскание $350 млн с Приватбанка в пользу Суркисов

Валерия Драгомирова
Верховный Суд, Приватбанк, Суркисы
Приватбанк
Приватбанк

Верховный Суд остановил взыскание 350 млн долларов с Приватбанка в пользу компаний братьев Суркисов.

Об этом говорится в ответе Верховного Суда на запрос Українських Новин.

"Верховный Суд 8 сентября открыл кассационное производство по жалобе Кабинета Министров и удовлетворил ходатайство Приватбанка на решение судов по делу депозитов Суркисов в Приватбанке", - говорится в сообщении.

Одновременно коллегия судей удовлетворила ходатайство Приватбанка и остановила исполнение постановления Печерского райсуда Киева от 9 февраля 2017 года, оставленным без изменения постановлением Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года, до окончания кассационного производства по делу.

Указывается, что удовлетворяя ходатайство, Верховный Суд учел, что постановлением Печерского райсуда Киева от 2 сентября 2020 определен порядок выполнения постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 по делу № 757/7499/17-ц, в частности, путем взыскания с Приватбанка денежных средств в сумме 347 млн ​​долларов.

"Коллегия судей признала обоснованность рисков для заявителя до принятия решения судом кассационной инстанции по этому делу, а также вероятность затруднения исполнения судебного решения в случае его отмены Верховным Судом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что применяя такое приостановление исполнения Суд не осуществляет оценку обоснованности поданной кассационной жалобы, а лишь устанавливает существование угроз обеспечению баланса интересов сторон.

Как сообщали Українські Новини, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск офшорных компаний братьев Григория и Игоря Суркисов о взыскании с Приватбанка 350 млн долларов.

Кроме того, НАБУ начало расследовать как Суркисы пытаются вернуть свой депозит из Приватбанка

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