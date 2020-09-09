Температура місцями опуститься до +5. Прогноз погоди на 10 вересня

В той час, як синоптикиня спрогнозувала бабине літо в Україні до кінця тижня, за прогнозом погоди на четвер, 10 вересня, у Києві вітер північно-західний, 5-10 м/с, без опадів, мінлива хмарність. Температура повітря вдень +25...+27 градусів, вночі +11...+13 градусів.

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +23 ...+25 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +24...+26 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, удень +23...+28 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, удень +25...+30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, у Луганській області +6...+11 градусів; вдень +22...+27 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, удень +24...+29 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, удень +22...+27 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +25...+27 градусів.

9 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+24 градуси, у Дніпрі біля Києва +20 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, в жовтні в Україну прийде бабине літо, але будуть і періоди з різкими похолоданнями до заморозків на ґрунті, які очікуються в кінці жовтня .

Раніше синоптик дав попередній прогноз на всю осінь .

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