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04 сентября 2020, пятница, 20:53 73
Спорт 2020-09-04T20:53:13+03:00
Українські Новини
Месси рассказал о своем решении по поводу своего будущего в "Барселоне"

Месси рассказал о своем решении по поводу своего будущего в "Барселоне"

Александр Савич
Футбол, Барселона, Лионель Месси, ФК Барселона
Лионель Месси принял решение остаться в
Лионель Месси принял решение остаться в "Барселоне". Фото: Instagram/leomessi

В то время как в Европе продолжаются игры 1-го тура Лиги наций, стало известно о том, что легендарный форвард "Барселоны" Лионель Месси принял решения остаться в клубе. Об этом он сообщил в интервью изданию Goal.

В последние несколько месяцев футбольные болельщики всего мира, а в особенности поклонники "Барселоны", следили за новостями о том, уйдет ли Лионель Месси из клуба, в котором он играл всю жизнь.

Месси был очень близок к уходу из каталонской команды из-за конфликта с руководством клуба, но сегодня стало известно, что он все таки останется в команде до конца своего контракта.

"Когда я сообщил о своем желании покинуть "Барселону" жене и детям, это была жестокая драма. Вся семья плакала, мои дети не хотели уезжать из Барселоны и не хотели менять школу", – рассказывает в интервью футболист.

Он был уверен, что сможет покинуть команду, но руководство сообщило ему, что он не уведомил их о своем решении покинуть клуб до 10 июня, и теперь он сможет уйти только выплатив отступные в размере 700 млн евро. 

Еще одним вариантом был суд, но нападающий "Барселоны" отказался от этого, так как любит команду и не смог бы судится с ней.

"Я люблю "Барселону", и я нигде не найду лучшего места, чем здесь", – сказал Месси.

В то же время нападающий считает, что нынешнее руководство клуба это катастрофа для команды.

Как сообщали Українські новини, в учебнике всемирной истории перепутали клуб, за который играл в Италии Андрей Шевченко.

Также стал известен календарь 2-го тура Украинской Премьер-Лиги.

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