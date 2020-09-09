Кабмин сегодня проведет заседание. Повестка дня правительства

Кабинет Министров проведет заседание в среду, 9 сентября.

Об этом говорится сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 13:30 и пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Для СМИ заседание будет проходить в режиме видеотрансляции.

Кабинет Министров в среду намерен утвердить план приоритетных действий на 2020 год и выделить Министерству по делам ветеранов 13,28 млн гривен на единоразовую помощь членам семей погибших участников антитеррористической операции (АТО), а также участникам АТО, получившим инвалидность вследствие ранений.

Кабмин также намерен рассмотреть ряд проектов законов, 4 проекта указов Президента о президентских стипендиях выдающимся спортсменам по неолимпийским видам спорта и их тренерам и выдающимся спортсменам по олимпийским видам спорта и их тренерам, а также о назначении госстипендий выдающимся деятелям физической культуры и спорта, выдающимся деятелям информационной сферы.

Кроме этого, правительство намерено установить двухмесячный срок между датой внешнего согласования проекта акта, подлежащего регистрации, и его принятием, установить ежеквартальное проведение госфинаудита и утвердить перечень необходимой для размещения в документах о высшем образовании информации.

Также Кабмин намерен создать Совет по национальной инфраструктуре геопространственных данных, утвердить осуществление добровольного взноса Украины в Организации американских государств в размере 10 тыс. долларов, одобрить соглашение с правительством Алжира о совместной отмене визовых требований к владельцам дипломатических и служебных паспортов, а также передать недвижимое военное имущество в с. Набережное Беляевского района Одесской области в сферу управления Министерства внутренних дел и государственное предприятие "Черноморско-Азовское производственно-эксплуатационное управление морских путей" к сфере управления Фонда государственного имущества.

Правительство также намерено одобрить осуществление добровольного взноса Украины в Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека в размере 35 тыс. долларов, а также перераспределить расходы госбюджета Министерства инфраструктуры и Министерства молодежи и спорта.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров утвердил порядок проведения заседаний онлайн. Отмечается, что с целью обеспечения непрерывной работы правительства в период карантина утверждается порядок проведения заседаний правительства в режиме онлайн. Таким образом, регламент Кабмина дополняется параграфом 26-1, согласно которому премьер-министр принимает решение о проведении заседания правительства в режиме видеоконференции (онлайн-заседание) или об участии члена правительства в таком режиме в заседании.

Ранее в ЕБА заявили, что Кабмин не будет внедрять жесткие меры карантина в случае второй волны коронавируса.

Также 26 августа Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 октября.

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