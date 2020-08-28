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28 августа 2020, пятница, 12:10 497
Кабмин 2020-08-28T13:30:03+03:00
Українські Новини
Кабмин не будет внедрять жесткие меры карантина в случае второй волны коронавируса, — ЕБА

Кабмин не будет внедрять жесткие меры карантина в случае второй волны коронавируса, — ЕБА

Валерия Драгомирова
Кабмин, ЕБА, Вторая волна коронавируса
Коронавирус, Фото: pexels
Коронавирус, Фото: pexels

Европейская Бизнес Ассоциация заявила, что Кабинет Министров не намерен внедрять жесткие ограничительные меры карантина в случае второй волны распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении ЕБА по результатам онлайн-встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем, передают Українськi Новини.

"Правительство не будет рассматривать внедрение жестких ограничительных мер в случае второй волны распространения коронавируса, зато будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания", - сказано в нем.

В то же время правительство нарабатывает долгосрочную стратегию развития Украины до 2030 года, а также работает над выполнением Программы стимулирования экономики и Плана действий Кабмина, содержащих стимулирующие меры для различных отраслей экономики.

Также премьер-министр выразил свою поддержку повышению минимальной зарплаты и сообщил, что власти планируют и в дальнейшем повышать уровень минимальной зарплаты до 6 тыс. гривен и 6,5 тыс. гривен в 2021 году.

Кроме того, Шмыгаль прокомментировал решение запрета въезда иностранных граждан, заявив, что отдельные категории иностранных граждан все же будут иметь возможность прибыть в Украину, а именно ІТ-специалисты, технические специалисты-наладчики пускового оборудования, иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине, члены международных и гуманитарных миссий, члены экипажей.

При этом граждане Беларуси могут получить разрешение на въезд по обращению, решение будет приниматься специалистами Государственной пограничной службы.

Как сообщали Українськi Новини, 26 августа Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 октября.

Карантин был введен 12 марта.


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