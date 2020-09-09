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Судебная власть 2020-09-09T10:56:23+03:00
Українські Новини
В ГБР хотят создать единый орган для расследования наиболее сложных преступлений

В ГБР хотят создать единый орган для расследования наиболее сложных преступлений

Константин Долгий
НАБУ, Государственное бюро расследований, ГБР, Александр Бабиков
Заместитель директора ГБР Александр Бабиков. Фото: сайт ГБР
Заместитель директора ГБР Александр Бабиков. Фото: сайт ГБР

Заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков выступает за создание единого органа по расследованию наиболее сложных преступлений таких, как коррупционные, совершенные сотрудниками правоохранительных органов и совершенные ОПГ.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Я думаю, что рано или поздно к этому придут. Но не подчинить (НАБУ к ГБР), а скорее один орган должен заниматься расследованием наиболее сложных преступлений. Я бы сюда отнес – коррупционные, совершенные сотрудниками правоохранительных органов и совершенные ОПГ. Я предполагаю, что рано или поздно такой орган будет создан, потому что вот эти перетягивания канатов и конкуренция за уголовные производства приводит к трате в пустую значительного ресурса правоохранительных органов", - сказал Бабиков.

При этом он считает, что в то же время возникнет вопрос существования Высшего антикоррупционного суда, САП, которые четко привязаны к НАБУ.

"Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо комплексно подойти к вопросу – не просто автоматически объединить или переподчинить. Это ничего не даст. Нужно понимать структуру правоохранительных органов, которые мы хотим построить. Эта структура должна быть с четко разграниченной подследственностью и понятными правилами, кто и за что отвечает", - уверен Бабиков.

Как сообщали Українськi Новини, Бабиков считает неэффективной действующую антикоррупционную систему.

Кроме того, Бабиков рассказал, что суд снова наложил арест на коллекцию картин экс-президента Петра Порошенко.

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