В ГБР хотят создать единый орган для расследования наиболее сложных преступлений

Заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков выступает за создание единого органа по расследованию наиболее сложных преступлений таких, как коррупционные, совершенные сотрудниками правоохранительных органов и совершенные ОПГ.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Я думаю, что рано или поздно к этому придут. Но не подчинить (НАБУ к ГБР), а скорее один орган должен заниматься расследованием наиболее сложных преступлений. Я бы сюда отнес – коррупционные, совершенные сотрудниками правоохранительных органов и совершенные ОПГ. Я предполагаю, что рано или поздно такой орган будет создан, потому что вот эти перетягивания канатов и конкуренция за уголовные производства приводит к трате в пустую значительного ресурса правоохранительных органов", - сказал Бабиков.

При этом он считает, что в то же время возникнет вопрос существования Высшего антикоррупционного суда, САП, которые четко привязаны к НАБУ.

"Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо комплексно подойти к вопросу – не просто автоматически объединить или переподчинить. Это ничего не даст. Нужно понимать структуру правоохранительных органов, которые мы хотим построить. Эта структура должна быть с четко разграниченной подследственностью и понятными правилами, кто и за что отвечает", - уверен Бабиков.

Как сообщали Українськi Новини, Бабиков считает неэффективной действующую антикоррупционную систему.

Кроме того, Бабиков рассказал, что суд снова наложил арест на коллекцию картин экс-президента Петра Порошенко.

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