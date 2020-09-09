На Донбассе двое военных получили травмы при взрыве мины

Вчера, 8 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил двое украинских военных получили боевое травмирование. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что 8 сентября на участках ответственности украинских подразделений нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020, не зафиксировано.

По всей линии разграничения наблюдалась тишина. Подразделения Объединенных сил постоянно находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварных действий противника.

"Вчера, во время проведения инженерных работ в тылу наших позиций получили боевое травмирование от взрыва мины ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 9 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.

Как сообщали Українські Новини, в Генштабе прокомментировали угрозы масштабного наступления боевиков на Донбассе.

Ранее самопровозглашенная "Донецкая народная республика" обвинила украинскую сторону в незаконном сооружении укреплений в районе Шумов и анонсировала начало операции по их обстрелу, но позже перенесла начало обстрела украинских позиций на 10:00 9 сентября.

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