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09 сентября 2020, среда, 09:00 588
Силовые структуры 2020-09-09T11:15:02+03:00
Українські Новини
На Донбассе двое военных получили травмы при взрыве мины

На Донбассе двое военных получили травмы при взрыве мины

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, Подрыв на мине
ООС. Фото: Facebook/ООС
ООС. Фото: Facebook/ООС

Вчера, 8 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил двое украинских военных получили боевое травмирование. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что 8 сентября на участках ответственности украинских подразделений нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020, не зафиксировано.

По всей линии разграничения наблюдалась тишина. Подразделения Объединенных сил постоянно находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварных действий противника.

"Вчера, во время проведения инженерных работ в тылу наших позиций получили боевое травмирование от взрыва мины ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 9 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.

Как сообщали Українські Новини, в Генштабе прокомментировали угрозы масштабного наступления боевиков на Донбассе.

Ранее самопровозглашенная "Донецкая народная республика" обвинила украинскую сторону в незаконном сооружении укреплений в районе Шумов и анонсировала начало операции по их обстрелу, но позже перенесла начало обстрела украинских позиций на 10:00 9 сентября.

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