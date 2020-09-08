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08 сентября 2020, вторник, 20:24 1306
Происшествия 2020-09-08T20:24:26+03:00
Українські Новини
В Днепропетровской области в масштабном ДТП погибли три человека

В Днепропетровской области в масштабном ДТП погибли три человека

Анна Рудык
Авария, ДТП, смертельное ДТП, ДТП в Днепропетровской области

Сегодня днем, 8 сентября, в Днепропетровской области на трассе в Криничанском районе произошла смертельная авария, в которой погибли трое человек и еще один получил травмы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Так, сообщается, что ДТП произошло на участке, где проходят ремонтные работы.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека - водитель и два пассажира автомобиля "ВАЗ". Еще один пассажир "ВАЗа" получил травмы и был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель авто Mercedes-Benz GLS 400 двигался по автодороге, на которой установлены знаки ограничения в связи с ремонтными работами. Во время движения он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21099".

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об открытии уголовного производства. 

Как сообщали Українські Новини, в конце июля в Днепропетровской области перевернулся автобус: пострадали 15 человек, водитель убежал.

Также за весь период независимости Украины в ДТП погибли 174 тыс. человек, а пострадали - более миллиона. 

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