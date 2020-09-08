В Полтаве зафиксирован случай лихорадки Западного Нила

Пока в Украине продолжается эпидемия коронавируса, случай лихорадки Западного Нила зафиксирован в Полтавской области. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини. Согласно ему, у заболевшего повысилась температура тела до 39 градусов, появилась слабость и ломота в мышцах. Пациент был госпитализирован. "Вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья методом иммунофлюоресценции обнаружены антитела IgG к вирусу Западного Нила", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Украине существуют природные очаги лихорадки Западного Нила. По состоянию на 27 августа в Европе зафиксировано 122 случая заболевания, 10 человек умерли. В частности, вспышка инфекции продолжается в Севилье (Испания). Вакцины от лихорадки Западного Нила нет. Как сообщали Українськi Новини, в мае в Латинской Америке фиксировали две смертельные болезни: коронавирус и лихорадку денге. Тем временем в Украине антирекорд по смертности от коронавируса за сутки. Также Украина на карантине 181 день: какие ограничения действуют.