В Полтаве зафиксирован случай лихорадки Западного Нила

Пока в Украине продолжается эпидемия коронавируса, случай лихорадки Западного Нила зафиксирован в Полтавской области. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

Согласно ему, у заболевшего повысилась температура тела до 39 градусов, появилась слабость и ломота в мышцах.

Пациент был госпитализирован.

"Вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья методом иммунофлюоресценции обнаружены антитела IgG к вирусу Западного Нила", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украине существуют природные очаги лихорадки Западного Нила.

По состоянию на 27 августа в Европе зафиксировано 122 случая заболевания, 10 человек умерли.

В частности, вспышка инфекции продолжается в Севилье (Испания).

Вакцины от лихорадки Западного Нила нет.

Как сообщали Українськi Новини, в мае в Латинской Америке фиксировали две смертельные болезни: коронавирус и лихорадку денге.

Тем временем в Украине антирекорд по смертности от коронавируса за сутки.

Также Украина на карантине 181 день: какие ограничения действуют.

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