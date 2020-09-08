підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
08 вересня 2020, вівторок, 18:20 9
Суспільство 2020-09-08T19:30:02+03:00
Українські Новини
У Полтаві зафіксовано випадок лихоманки Західного Нілу

У Полтаві зафіксовано випадок лихоманки Західного Нілу

Анна Рудык
Температура, Вірус, Інфекція, Лихоманка, Лихоманка Західного Нілу
Температура. Фото: pixabay
Температура. Фото: pixabay

Поки в Україні триває епідемія коронавірусу, в Полтавській області зафіксовано випадок лихоманки Західного Нілу. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, у хворого підвищилася температура тіла до 39 градусів, з'явилася слабкість і ломота в м'язах.

Пацієнт був госпіталізований.

"Вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я імунофлюоресценції виявлені антитіла IgG до вірусу Західного Нілу", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в Україні існують природні осередки лихоманки Західного Нілу.

Станом на 27 серпня в Європі зафіксовано 122 випадки захворювання, 10 осіб померли.

Зокрема, спалах інфекції триває в Севільї (Іспанія).

Вакцини від лихоманки Західного Нілу немає.

Як повідомляли Українськi Новини, в Латинській Америці заявили, що крім коронавірусу, в регіоні зафіксували ще одну смертельну хворобу — лихоманку денге.

Тим часом 7 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 2 411 до 140 479, кількість померлих від захворювання збільшилася на 57 осіб до 2 934.

Крім того, почався 181-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

Більше новин про: Температура Вірус Інфекція Лихоманка Лихоманка Західного Нілу

Відстань один метр між людьми може знизити ризик з...
У перший день осені в Києві встановлено температур...
У чернігівській школі 13 школярів заразилися гепат...
У Латинській Америці фіксують дві смертельні хворо...
У побитого вночі в Гідропарку Балуха вкрали мобільний і банківську карту, — поліція
НАБУ розслідує спробу заволодіння майном ПриватБанку
Новини
Для хворих COVID-19 хасидів в Умані створять спеціальний госпіталь 19:35
Пенсійний фонд спрямував ще майже 2 млрд гривень на фінансування пенсій 19:20
Чому вибирати Президента можна, а мера – ні? Бойко розповів про скарги мешканців Сєвєродонецька, Лисичанська, Волновахи 18:55
Гривня продовжує падати. Курс валют від НБУ на 9 вересня 18:50
У Полтаві зафіксовано випадок лихоманки Західного Нілу 18:20
більше новин
Петрівка. Фото:
Лідер руху #SavePetrovka звинуватив депутатів Київради у корупції 16:12
Ярославський стане генеральним інвестором і координатором української Кремнієвої Долини в Харкові 20:09
Лідер руху #SavePetrovka Владислав Трубіцин продовжує "антикорупційне тестування влади" 09:25
У Кличка готують матеріальну допомогу багатодітним сім'ям та батькам-вихователям 13:09
Депутати мають прийняти №3131-д і детінізувати АПК, - аграрії 09:45
більше новин
Загрози масштабного наступу бойовиків на Донбасі прокоментували у Генштабі 09:51
Народний депутат Ірина Верещук. Фото: ВРУ
"Навіть повісити по-людськи не змогли". Верещук на парасольці стала героїнею мемів 09:24
10.09.20 11:00 Прес-брифінг: "Платіжне та банкоматне шахрайство в Україні у першій половині 2020 року. Презентація онлайн-гри "Здолай шахрая!"" 10:12
НБУ назвав найприбутковіші і найзбитковіші банки 10:41
Збій в метро
У київському метро стався збій: каси не працюють, утворилися величезні черги 11:09
більше новин
Балуха побили вночі в річницю його визволення
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok