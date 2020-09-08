У Полтаві зафіксовано випадок лихоманки Західного Нілу

Поки в Україні триває епідемія коронавірусу , в Полтавській області зафіксовано випадок лихоманки Західного Нілу. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, у хворого підвищилася температура тіла до 39 градусів, з'явилася слабкість і ломота в м'язах.

Пацієнт був госпіталізований.

"Вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я імунофлюоресценції виявлені антитіла IgG до вірусу Західного Нілу", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в Україні існують природні осередки лихоманки Західного Нілу.

Станом на 27 серпня в Європі зафіксовано 122 випадки захворювання, 10 осіб померли.

Зокрема, спалах інфекції триває в Севільї (Іспанія).

Вакцини від лихоманки Західного Нілу немає.

Як повідомляли Українськi Новини, в Латинській Америці заявили, що крім коронавірусу, в регіоні зафіксували ще одну смертельну хворобу — лихоманку денге.

Тим часом 7 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 2 411 до 140 479, кількість померлих від захворювання збільшилася на 57 осіб до 2 934.

Крім того, почався 181-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

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