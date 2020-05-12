В Латинской Америке фиксируют две смертельные болезни: коронавирус и лихорадку денге

Ранее ВОЗ заявляла об ожидании вспышки Эболы в Африке наряду с коронавирусом. Тем временем, в Латинской Америке заявили, что помимо коронавируса, в регионе зафиксировали еще одну смертельную болезнь — лихорадку денге. Об этом передает Reuters.

Как передает ведомство, за год в стране инфекцией, которая вспыхнула еще в 2018 году, переболели 3 млн человек, более полутора тысяч умерли.

Отмечается, что лихорадка денге, которую передают комары, распространена в большинстве стран региона.

Врачи из латиноамериканских стран называют коронавирус "звездой", которая привлекла к себе все внимание, в то время как лихорадка денге "тоже убивает".

Панамериканская организация здравоохранения ожидает в этом году высокие показатели заболеваемости, что может перегрузить отделения интенсивной терапии и без коронавируса.

По данным ВОЗ, лихорадка денге в легких формах напоминает грипп, и в тяжелых протекает с сильными болями и рвотой с кровью, приводит к утечке плазмы, накоплению в организме жидкости, острым кровотечениям и нарушениям функций внутренних органов.

Лечения подобного рода инфекции не существует, однако смертность при адекватном медицинском наблюдении ниже 1%, но без него может достигать 20%.

Как сообщали Українські Новини, по последним данным, в мире от коронавируса умерли 286 330 человек.