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  • В Латинской Америке фиксируют две смертельные болезни: коронавирус и лихорадку денге
12 мая 2020, вторник, 19:47 323
Америка 2020-05-12T20:15:01+03:00
Українські Новини
В Латинской Америке фиксируют две смертельные болезни: коронавирус и лихорадку денге

В Латинской Америке фиксируют две смертельные болезни: коронавирус и лихорадку денге

Елизавета Кесельман
эпидемия, Латинская Америка, Лихорадка, Лихорадка денге
Латинская Америка. Фото: Ридус
Латинская Америка. Фото: Ридус

Ранее ВОЗ заявляла об ожидании вспышки Эболы в Африке наряду с коронавирусом. Тем временем, в Латинской Америке заявили, что помимо коронавируса, в регионе зафиксировали еще одну смертельную болезнь — лихорадку денге. Об этом передает Reuters.

Как передает ведомство, за год в стране инфекцией, которая вспыхнула еще в 2018 году, переболели 3 млн человек, более полутора тысяч умерли. 

Отмечается, что лихорадка денге, которую передают комары, распространена в большинстве стран региона.

Врачи из латиноамериканских стран называют коронавирус "звездой", которая привлекла к себе все внимание, в то время как лихорадка денге "тоже убивает".

Панамериканская организация здравоохранения ожидает в этом году высокие показатели заболеваемости, что может перегрузить отделения интенсивной терапии и без коронавируса.

По данным ВОЗ, лихорадка денге в легких формах напоминает грипп, и в тяжелых протекает с сильными болями и рвотой с кровью, приводит к утечке плазмы, накоплению в организме жидкости, острым кровотечениям и нарушениям функций внутренних органов.

Лечения подобного рода инфекции не существует, однако смертность при адекватном медицинском наблюдении ниже 1%, но без него может достигать 20%.

Как сообщали Українські Новини, по последним данным, в мире от коронавируса умерли 286 330 человек. 

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