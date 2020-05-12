В Латинской Америке фиксируют две смертельные болезни: коронавирус и лихорадку денге

Ранее ВОЗ заявляла об ожидании вспышки Эболы в Африке наряду с коронавирусом. Тем временем, в Латинской Америке заявили, что помимо коронавируса, в регионе зафиксировали еще одну смертельную болезнь — лихорадку денге. Об этом передает Reuters. Как передает ведомство, за год в стране инфекцией, которая вспыхнула еще в 2018 году, переболели 3 млн человек, более полутора тысяч умерли. Отмечается, что лихорадка денге, которую передают комары, распространена в большинстве стран региона. Врачи из латиноамериканских стран называют коронавирус "звездой", которая привлекла к себе все внимание, в то время как лихорадка денге "тоже убивает". Панамериканская организация здравоохранения ожидает в этом году высокие показатели заболеваемости, что может перегрузить отделения интенсивной терапии и без коронавируса. По данным ВОЗ, лихорадка денге в легких формах напоминает грипп, и в тяжелых протекает с сильными болями и рвотой с кровью, приводит к утечке плазмы, накоплению в организме жидкости, острым кровотечениям и нарушениям функций внутренних органов. Лечения подобного рода инфекции не существует, однако смертность при адекватном медицинском наблюдении ниже 1%, но без него может достигать 20%. Как сообщали Українські Новини, по последним данным, в мире от коронавируса умерли 286 330 человек.