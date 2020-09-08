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08 сентября 2020, вторник, 13:25 96
Общество 2020-09-08T13:45:02+03:00
Українські Новини
Из-за сбоя в программе "Дій вдома" на КПВВ Донбасса замедлился пропуск людей

Из-за сбоя в программе "Дій вдома" на КПВВ Донбасса замедлился пропуск людей

Ольга Фандорина
Донбасс, КПВВ, Дій вдома, КПВВ на Донбассе
КПВВ
КПВВ "Марьинка" . Фото: Мониторинговая миссия ООН по правам человека

На Донбассе замедлился пропуск граждан через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда. Причиной этому стал сбой в работе приложения "Дій вдома".

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что 8 сентября проводится пропуск граждан лишь через КПВВ "Станица Луганская". Контрольные пункты "Марьинка" и "Новотроицкое" заблокированы боевиками.

По состоянию на 10.45 8 сентября на КПВВ "Станица Луганская" пограничники фиксируют сбой в работе электронного сервиса "Дій вдома". Из-за некорректной работы программы пропуск на контролируемую территорию происходит медленно, пока 296 граждан в этом направлении пересекли линию разграничения. Более 250 граждан ожидают пропуска. В то же время в сторону временно оккупированной территории Украины проследовали 641 гражданин.

"По состоянию на 10:45 на КПВВ "Станица Луганская" пограничники фиксируют сбой в работе электронного сервиса "Дій вдома". Поэтому пропуск на контролируемую территорию осуществляется замедленно", - сообщили пограничник.

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