Как поздравить Наталью с Днем ангела: лучшие пожелания в стихах

Сегодня отмечается день Натальи. Фото: 24tv.ua

Сегодня отмечается день Натальи. Фото: 24tv.ua

Сегодня, 8 сентября, традиционно свой День ангела отмечают Натальи. В православной традиции сегодня почитается память покровительницы женщин святой Натальи, жившей в начале 4-го века, и ее мужа Адриана. Українські Новини собрали лучшие поздравления с именинами в День Натальи.

***

У тебя, Наташа, светлый праздник,

Самый нежный, ласковый, родной,

Добрый ангел, маленький проказник

Появился за твоей спиной.

Пусть твою он жизнь оберегает

От печалей, горестей и бед,

И найти дорогу помогает,

В полумраке зажигая свет!

***

С именинами поздравить

Я спешу, Наташа.

Пусть святая укрепляет

Силы, веру ваши.

Пусть ведет по жизни ангел

Верною тропою,

Наградит успехом, счастьем,

Миром, красотою.

***

У каждого из нас

Есть Ангел свой, хранитель,

Он призван защищать

От неудач и бед,

С Днем Ангела тебя!

Пусть он сильней гранита

С тобою навсегда

Проходит путь побед!

***

Твой ангел-хранитель, Наташа,

Всегда по соседству с тобой.

Ты с каждым днем краше и краше,

Своей управляешь судьбой.

Но кто-то присутствует рядом,

Пускай незаметно, незримо,

Ведет тебя этой дорогой —

Единственной, неповторимой.

***

Есть в тебе загадка, тайна,

Нимфа зазеркалья.

С именинами тебя,

Милая Наталья.

Пусть хранитель твой небесный

Помогает и ведет,

Все проблемы и ненастья

Легким жестом отведет.

***

З Днем Ангела Наталії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Нехай під крилами своїми

Наталку ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

В День Ангела Наталії, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

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