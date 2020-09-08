Как поздравить Наталью с Днем ангела: лучшие пожелания в стихах

Сегодня, 8 сентября, традиционно свой День ангела отмечают Натальи. В православной традиции сегодня почитается память покровительницы женщин святой Натальи, жившей в начале 4-го века, и ее мужа Адриана. Українські Новини собрали лучшие поздравления с именинами в День Натальи. *** У тебя, Наташа, светлый праздник, Самый нежный, ласковый, родной, Добрый ангел, маленький проказник Появился за твоей спиной. Пусть твою он жизнь оберегает От печалей, горестей и бед, И найти дорогу помогает, В полумраке зажигая свет! *** С именинами поздравить Я спешу, Наташа. Пусть святая укрепляет Силы, веру ваши. Пусть ведет по жизни ангел Верною тропою, Наградит успехом, счастьем, Миром, красотою. *** У каждого из нас Есть Ангел свой, хранитель, Он призван защищать От неудач и бед, С Днем Ангела тебя! Пусть он сильней гранита С тобою навсегда Проходит путь побед! *** Твой ангел-хранитель, Наташа, Всегда по соседству с тобой. Ты с каждым днем краше и краше, Своей управляешь судьбой. Но кто-то присутствует рядом, Пускай незаметно, незримо, Ведет тебя этой дорогой — Единственной, неповторимой. *** Есть в тебе загадка, тайна, Нимфа зазеркалья. С именинами тебя, Милая Наталья. Пусть хранитель твой небесный Помогает и ведет, Все проблемы и ненастья Легким жестом отведет. *** З Днем Ангела Наталії мої найщиріші привітання, Від всього серця, з побажаннями добра, В здоров’ї й радості, сто років процвітання, Любові, щастя та родинного тепла! *** Нехай під крилами своїми Наталку ангел береже, Дарує лиш приємні миті, І долю добру хай пошле. *** В День Ангела Наталії, бажаю я любові І від душі успішних перемог, Натхнення, щастя світлого, здоров’я, І хай тебе оберігає Бог! Как сообщали Українські новини, сегодя Скорпионов ждет удачный день, а Козероги будут в центре внимания. Также в Украину ворвался циклон.