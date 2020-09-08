Скорпионов ждет удачный день, а Козероги будут в центре внимания, — гороскоп от Глобы на сегодня

В то время, как в понедельник астролог советовал не участвовать в спорах, сегодня нужно заняться делами, требующими внимания к деталям. В этот день также наступит благоприятный период для важной и ответственной работы. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака во вторник, 8 сентября, рассказал Павел Глоба.

Овен

Постарайтесь не принимать очень важных решений – старайтесь заниматься менее значимыми делами, особенно в сфере финансов. В то же время день будет благоприятным для научной и творческой деятельности.

Телец

Тельцы во вторник будут душой компании, но при условии, что компания будет тихой и хорошо знакомой. Есть высокие шансы завести разговор на ту тему, которую давно не удавалось поднять с близкими.

Близнецы

Не стоит сокрушаться из-за прошлого или убиваться из-за поступков других людей. Станьте сами на путь тех изменений, которых бы хотели от других.

Рак

Отбросьте лень и принимайтесь за дела – смело начинайте новое и решительно шагайте к исполнению своих мечт и замыслов. Единственный человек, который будет с Раками всегда – это они сами. Не забывайте это и уважайте себя.

Лев

В этот день Львов могут порадовать приятным известием деловые партнеры или коллеги по работе. Вероятно, новость станет для них неожиданностью.

Дева

Хороший день для занятия спортом и постановки перед собой новых целей. Если Девы уже давно планировали, но никак не могли взяться за активный образ жизни – сейчас самое время это сделать.

Весы

Весов во вторник будет подстерегать финансовая удача – вероятно доход принесет работа, к которой представители этого знака имели отношение еще раньше. Также высоки шансы повышений на работе и добавок к зарплате.

Скорпион

8 сентября обстоятельства будут складываться как нельзя лучше для Скорпионов – и личные, и деловые партнеры будут проявлять понимание и не препятствовать воплощать задуманное.

Стрелец

Вероятно, Стрельцам будет трудно усидеть на месте – воспользуйтесь этой бурей энергии и направьте ее в конструктивное русло. Займитесь собственным здоровьем, возможно именно сейчас время подумать о спорте.

Козерог

Козероги в этот день будут в центре внимания. Это позволит решить наболевшие вопросы и получить ответы на вопросы, которые давно беспокоили. Будьте смелыми, искренними и откровенными. Именно эти качества смогут стать настоящим козырем.

Водолей

Отправьтесь на прогулку на природу. Контакт с ней поможет восстановить силы и почерпнуть вдохновение.

Рыбы

День удачен для энергозатратной, бурной деятельности. Сегодня смело воплощайте в жизнь свои самые эпатажные планы – есть высокие шансы на успех.

Как сообщали Українські Новини, астрологи рассказали, каким знакам зодиака крупно повезет в сентябре 2020 года.

Кроме того, в NASA сообщают, что 8 сентября мимо земли пройдет 37-метровый астероид.

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