У Стрельцов будет противоречивый день, а Рыб ждет разочарование, — гороскоп от Глобы на сегодня

В то время, как сентябрь принесет Ракам, Весам, Козерогам и Рыбам удачу, сегодня астролог советует в этот день не участвовать в спорах. Также нежелательно ставить кого-то в тупик просьбами или бестактными вопросами. Подробнее о том, что ждет представителей всех знаков зодиака в понедельник, 7 сентбря, рассказал Павел Глоба. Овен Не откладывайте на завтра то, что могли сделать в течение еще прошлой недели. Генерируйте идеи и постарайтесь воплотить их в реальность. Телец У Тельцов ускорится темп жизни. Кроме того, это будет хороший день, чтобы поговорить о чувствах и потребностях. Близнецы У Близнецов будет день идей. Исследуйте то, что интересно. Единственная проблема – если хочется все и сразу, то будет сложно сосредоточиться. Рак Это отличный день для мозгового штурма идей, но не слишком хороший для реализации их в практическом смысле. Умственные связи происходят быстро, но они также быстро исчезают. Лев Львов ждет день отдыха, обретения новых источников энергии, самоанализа. Обдуманные действия имеют значительные шансы на успех. Осторожность и благоразумие помогут избежать многих ошибок. Дева Вероятно, в понедельник Девы почувствуют себя одинокими, но это состояние каждый переживает тогда, когда есть внутренняя потребность к самовыражению. Вечером желательно заняться любимым делом, отложив на время все накопившиеся домашние дела. Весы Все дела Весов так или иначе будут связаны с межличностными отношениями. Исключите поспешность и эмоциональность в решениях, иначе есть риск, что можете нажить врагов или оказаться мишенью для нападок. Скорпион Благоприятный день для духовного роста. Рекомендуется чтение духовной литературы. Возрастет успеваемость, интуиция. День способствует планированию и реализации задуманного. Укрепятся отношения в семье. Стрелец Неопределенный, противоречивый день. Если сомневаетесь в правильности принятого решения, доверьтесь интуиции – она не подведет, потому что Стрельцы будут очень остро ощущать все происходящее. Козерог Благоприятный день для любого дела, однако звезды советуют найти компромисс между своими желаниями и возможностями. Водолей 7 сентября лучше всего день посвятить саморазвитию. Вернитесь к изучению английского языка или прочитайте книгу по профессии. Так Водолеи проведут время не только с пользой, но и с удовольствием. Рыбы Рыб ждет большое разочарование в личной жизни. Их вторая половинка вряд ли заслуживает того доверия, которое им оказывали. Смиритесь с этим и не бойтесь признать свои ошибки. Как сообщали Українські Новини, астрологи прогнозируют, что осенью пять знаков зодиака станут значительно счастливее. Ранее Павел Глоба рассказал, что всем знакам зодиака сулит сентябрь.