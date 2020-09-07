У Стрельцов будет противоречивый день, а Рыб ждет разочарование, — гороскоп от Глобы на сегодня

Гороскоп от Павла Глобы на сегодня. Фото: pixabay

Гороскоп от Павла Глобы на сегодня. Фото: pixabay

В то время, как сентябрь принесет Ракам, Весам, Козерогам и Рыбам удачу, сегодня астролог советует в этот день не участвовать в спорах. Также нежелательно ставить кого-то в тупик просьбами или бестактными вопросами. Подробнее о том, что ждет представителей всех знаков зодиака в понедельник, 7 сентбря, рассказал Павел Глоба.

Овен

Не откладывайте на завтра то, что могли сделать в течение еще прошлой недели. Генерируйте идеи и постарайтесь воплотить их в реальность.

Телец

У Тельцов ускорится темп жизни. Кроме того, это будет хороший день, чтобы поговорить о чувствах и потребностях.

Близнецы

У Близнецов будет день идей. Исследуйте то, что интересно. Единственная проблема – если хочется все и сразу, то будет сложно сосредоточиться.

Рак

Это отличный день для мозгового штурма идей, но не слишком хороший для реализации их в практическом смысле. Умственные связи происходят быстро, но они также быстро исчезают.

Лев

Львов ждет день отдыха, обретения новых источников энергии, самоанализа. Обдуманные действия имеют значительные шансы на успех. Осторожность и благоразумие помогут избежать многих ошибок.

Дева

Вероятно, в понедельник Девы почувствуют себя одинокими, но это состояние каждый переживает тогда, когда есть внутренняя потребность к самовыражению. Вечером желательно заняться любимым делом, отложив на время все накопившиеся домашние дела.

Весы

Все дела Весов так или иначе будут связаны с межличностными отношениями. Исключите поспешность и эмоциональность в решениях, иначе есть риск, что можете нажить врагов или оказаться мишенью для нападок.

Скорпион

Благоприятный день для духовного роста. Рекомендуется чтение духовной литературы. Возрастет успеваемость, интуиция. День способствует планированию и реализации задуманного. Укрепятся отношения в семье.

Стрелец

Неопределенный, противоречивый день. Если сомневаетесь в правильности принятого решения, доверьтесь интуиции – она не подведет, потому что Стрельцы будут очень остро ощущать все происходящее.

Козерог

Благоприятный день для любого дела, однако звезды советуют найти компромисс между своими желаниями и возможностями.

Водолей

7 сентября лучше всего день посвятить саморазвитию. Вернитесь к изучению английского языка или прочитайте книгу по профессии. Так Водолеи проведут время не только с пользой, но и с удовольствием.

Рыбы

Рыб ждет большое разочарование в личной жизни. Их вторая половинка вряд ли заслуживает того доверия, которое им оказывали. Смиритесь с этим и не бойтесь признать свои ошибки.

Как сообщали Українські Новини, астрологи прогнозируют, что осенью пять знаков зодиака станут значительно счастливее.

Ранее Павел Глоба рассказал, что всем знакам зодиака сулит сентябрь.

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