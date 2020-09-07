Борис Гребенщиков встретился с "Аквариумом" в Киеве после 6 месяцев карантина

Борис Гребенщиков и группа "Аквариум" дали два концерта в Киеве, где некогда бесплатно играли на Пейзажной аллее. Перед выступлением в эксклюзивном интервью программе "Утро с Интером" музыкант рассказал, как провел карантин, с какой цензурой ему теперь приходится сталкиваться и какими принципами он готов поступиться ради поклонников.

Об этом рассказывает пресс-служба телеканала "Интер".

В столице Украины артист впервые за 6 месяцев встретился со своими музыкантами. Весь карантин Гребенщиков провел в Лондоне. Правда, без дела не сидел. За это время записал на студии новый альбом и написал много песен. Некоторые из них поклонники могли слышать в соцсетях. Во время карантина БГ вел на своей странице рубрику "Подношения Интересному Времени", где выкладывал новые произведения.

"Я специально поехал в Лондон писать альбом и попал под локдаун, но все это время потратил с толком, – рассказывает Борис Борисович. – Поскольку такая ситуация, что мы разлучены с людьми, которые нас слушают, я подумал: может быть, есть смысл таким образом махать им рукой и говорить, что все в порядке. Сорок тысяч человек смотрят каждую песню на моей странице. Ну, это кое-что!", — рассказал артист.

Концерт Бориса Гребенщикова в Киеве. Фото: пресс-служба "Интера"

Правда, БГ признается, что публикует новые песни в сети только после тщательной цензуры:

"Главный цензор – моя жена, она первая слушает песню и первая бесстрашно её критикует, рискуя навлечь на себя страшные тучи. Но в большинстве случаев она оказывается права", — объяснил Гребенщиков.

Кстати, ради того, чтобы порадовать поклонников, певец на время самоизоляции поступился принципами. Ведь Борис Гребенщиков учится жить без гаджетов. Считает, что из-за них – одни тревоги и волнения.

Концерт Бориса Гребенщикова и группы "Аквариум" в Киеве. Фото: пресс-служба "Интера"

"В последнее время я стараюсь отказываться от телефонов и живу с ними в разных комнатах. Вот прячу их на неделю куда-нибудь – и мир совсем не на грани войны", — признается певец.

Также легендарный певец признался, что к выступлениям в Киеве всегда готовится очень тщательно, потому что полюбил этот город еще в 80-х и до сих пор питает к нему особые чувства. В этот раз среди участников коллектива были даже приглашенные музыканты.

"Хочется, чтоб музыка "Аквариума" была на самом высшем уровне, на котором она может быть, – говорит Борис Гребенщиков. – Поэтому, если есть возможность найти кого-то, кто делает это лучше всех в мире, я иду к нему и говорю: а давай сыграем это вместе", — рассказал БГ.

На концертах в Киеве БГ порадовал поклонников множеством премьер. А музыканты играли так слаженно и с таким запалом, как будто не было 6-месячного перерыва в выступлениях. Конечно же, публика долго не отпускала их со сцены. Да и сам артист с группой "Аквариум" с радостью выходили на бис. А после выступлений в столице они отправились в небольшой тур по Украине: также музыканты выступят в Харькове, Днепре и Одессе.

Как сообщали Українські Новини, представители групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что не давали разрешения на использование своих песен во время концерта "Песенная история современной Украины" ко Дню независимости, который состоялся в Киеве 24 августа.

Тем временем, в Офисе Президента продолжают заявлять, что законно использовали песни украинских исполнителей во время музыкальной части празднования Дня независимости на Софийской площади в Киеве.

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