Украинские моряки, которых захватили пираты у берегов Нигерии, вернулись в Украину

Президент Владимир Зеленский приветствует возвращение в Украину 6 освобожденных пиратами моряков судна Curacao Trader.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Наши моряки провели в плену у пиратов более месяца, но наконец вернулись в Украину и уже скоро встретятся со своими семьями. Хочу поблагодарить наших дипломатов, Министерство иностранных дел, которые вели сложные переговоры по освобождению пленников. Мы все время держали ситуацию под контролем. Украинцы должны знать, что для нашего государства важен каждый гражданин", - отметил Президент.

Согласно сообщению, моряки судна Curacao Trader были освобождены из пиратского плена 20 августа.

Зеленский отметил работу МИД, работники которого все время были на связи и профессионально сопровождали переговорный процесс для освобождения украинских моряков.

Пираты напали на танкер Curacao Trader 17 июля у побережья Бенина.

Они захватили 13 членов экипажа, среди которых были украинцы.

20 августа моряки были освобождены из плена, а 24 августа нигерийские военные передали освобожденных граждан Украины представителям украинского посольства в Нигерии.

Как сообщали Українськi Новини, в мае министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил об освобождении 7 украинцев, которые были захвачены пиратами в Гвинейском заливе.

Также нигерийские пираты взяли в плен 8 украинских моряков у берегов Африки.

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