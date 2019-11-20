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Шоу-бизнес 2019-11-20T19:58:45+02:00
Українські Новини
DZIDZIO будет петь гимн на Евро-2020 перед всеми матчами сборной Украины

DZIDZIO будет петь гимн на Евро-2020 перед всеми матчами сборной Украины

Футбол, Евро-2020, Гимн Украины, DZIDZIO
Михаил Хома, DZIDZIO. Фото: Facebook/DZIDZIO
Михаил Хома, DZIDZIO. Фото: Facebook/DZIDZIO

Певец Михаил Хома, известный под творческим псевдонимом DZIDZIO, получил право исполнять гимн Украины перед всеми играми украинской футбольной сборной на грядущем летом чемпионате Европе (Евро-2020).

Об этом журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игоря Бурбаса написал на своей странице в Twitter.

"DZIDZIO – с днем рождения. Наиболее душевный исполнитель гимна Украины, голос которого вскоре услышит вся футбольная Европа. Поскольку УАФ доверила Михаилу Хоме вживую выступать перед каждым матчем сборной на Евро-2020. Это не какое-то Евровидение, тут аудитория значительно большая", – говорится в опубликованном сообщении.

Михаил Хома исполнял гимн Украины перед футбольной встречей с Литвой в Харькове 11 октября 2019.

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Напомним, украинская сборная по футболу обыграла Португалию со счетом 2:1.

Ранее, 11 октября сборная Украины по футболу победила Литву в 7-м туре отбора к Евро-2020 со счетом 2:0.

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