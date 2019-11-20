DZIDZIO будет петь гимн на Евро-2020 перед всеми матчами сборной Украины

Певец Михаил Хома, известный под творческим псевдонимом DZIDZIO, получил право исполнять гимн Украины перед всеми играми украинской футбольной сборной на грядущем летом чемпионате Европе (Евро-2020).

Об этом журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игоря Бурбаса написал на своей странице в Twitter.

"DZIDZIO – с днем рождения. Наиболее душевный исполнитель гимна Украины, голос которого вскоре услышит вся футбольная Европа. Поскольку УАФ доверила Михаилу Хоме вживую выступать перед каждым матчем сборной на Евро-2020. Это не какое-то Евровидение, тут аудитория значительно большая", – говорится в опубликованном сообщении.

Михаил Хома исполнял гимн Украины перед футбольной встречей с Литвой в Харькове 11 октября 2019.

Как сообщали Українські Новини, Украина сыграет с Голландией: стали известны все корзины при жеребьевке Евро-2020.

Напомним, украинская сборная по футболу обыграла Португалию со счетом 2:1.

Ранее, 11 октября сборная Украины по футболу победила Литву в 7-м туре отбора к Евро-2020 со счетом 2:0.