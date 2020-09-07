Первую ракетку мира Новака Джоковича дисквалифицировали с турнира US Open за удар мячом в судью

Вслед за информацией о том, что организаторы теннисного турнира в Страсбурге перепутали национальность украинской теннисистки Элины Свитолиной, назвав ее россиянкой , стало известно, что первую ракетку мира Новака Джоковича дисквалифицировали с турнира US Open за удар мячом в судью. Об этом сообщает Большой теннис Украины.

Вчера, 6 сентября, Джокович проводил матч против испанца Пабло Карреньо-Бусты. Проигрывая, в небольшой паузе Джокович в сердцах ударил мяч не глядя в сторону, который попал в горло судье. Этот удар сбил судью с ног. На корт потребовалось выйти врачам.

Согласно регламенту турнира причинение вреда любым официальным лицам во время поединка ведет к дисквалификации, вне зависимости от мотивов.

Джокович извинился за свой поступок и сказал, что этот удар мячом был непреднамеренным.

Кроме дисквалификации, Джоковича лишили всех рейтинговых очков на турнире, а также он не получит 250 тыс. долларов, заработанные в ходе US Open.

Как сообщали Українські новини, ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась от участия в теннисном турнире US Open из-за пандемии коронавируса.

Также Новак Джокович уже успел переболеть коронавирусом в июне. Тогда его обвиняли в халатности к опасности коронавируса.

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