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  • Первую ракетку мира Новака Джоковича дисквалифицировали с турнира US Open за удар мячом в судью
07 сентября 2020, понедельник, 11:27 360
Спорт 2020-09-07T11:54:34+03:00
Українські Новини
Первую ракетку мира Новака Джоковича дисквалифицировали с турнира US Open за удар мячом в судью

Первую ракетку мира Новака Джоковича дисквалифицировали с турнира US Open за удар мячом в судью

Александр Савич
Теннис, US Open, Большой теннис, турнир по теннису, Новак Джокович

Вслед за информацией о том, что организаторы теннисного турнира в Страсбурге перепутали национальность украинской теннисистки Элины Свитолиной, назвав ее россиянкой, стало известно, что первую ракетку мира Новака Джоковича дисквалифицировали с турнира US Open за удар мячом в судью. Об этом сообщает Большой теннис Украины.

Вчера, 6 сентября, Джокович проводил матч против испанца Пабло Карреньо-Бусты. Проигрывая, в небольшой паузе Джокович в сердцах ударил мяч не глядя в сторону, который попал в горло судье. Этот удар сбил судью с ног. На корт потребовалось выйти врачам.

Согласно регламенту турнира причинение вреда любым официальным лицам во время поединка ведет к дисквалификации, вне зависимости от мотивов.

Джокович извинился за свой поступок и сказал, что этот удар мячом был непреднамеренным.

Кроме дисквалификации, Джоковича лишили всех рейтинговых очков на турнире, а также он не получит 250 тыс. долларов, заработанные в ходе US Open.

Как сообщали Українські новини, ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась от участия в теннисном турнире US Open из-за пандемии коронавируса.

Также Новак Джокович уже успел переболеть коронавирусом в июне. Тогда его обвиняли в халатности к опасности коронавируса.

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