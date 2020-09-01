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  • Пресс-служба теннисного турнира в Страсбурге назвала украинку Свитолину россиянкой. Но позже извинилась
01 сентября 2020, вторник, 23:30 20
Спорт 2020-09-01T23:30:01+03:00
Українські Новини
Пресс-служба теннисного турнира в Страсбурге назвала украинку Свитолину россиянкой. Но позже извинилась

Пресс-служба теннисного турнира в Страсбурге назвала украинку Свитолину россиянкой. Но позже извинилась

Александр Савич
Теннис, Элина Свитолина, Страсбург, Флаг Украины, Большой теннис
Элина Свитолина. Фото: wta
Элина Свитолина. Фото: wta

Пресс-служба международного профессионального теннисного турнира "Internationaux de Strasbourg" в анонсе предстоящих соревнований назвала украинскую теннисистку Элину Свитолину, которая недавно отказалась от участия в теннисном турнире в США из-за пандемии коронавируса, россиянкой. Об этом сообщает профильный портал Большой теннис Украины.

В своем аккаунте в Twitter организаторы турнира указали неправильные флаги возле фамилий украинской теннисистки Элины Свитолиной (флаг России вместо флага Украины) и Софии Кенин (флаг Либерии вместо флага США).

Свитолина в комментариях сама поправила организаторов, отправив им флаг Украины в комментарии. Пресс-служба удалила пост, опубликовав новый, в котором исправила флаг России на флаг Украины возле фамилии Свитолиной.

Неправильный и исправленный анонсы турнира в Страсбурге. Скриншот: Большой теннис УкраиныНеправильный и исправленный анонсы турнира в Страсбурге. Скриншот: Большой теннис Украины

Организаторы турнира извинились перед Элиной Свитолиной и исправили флаг на украинский. Скриншот: Большой теннис УкраиныОрганизаторы турнира извинились перед Элиной Свитолиной и исправили флаг на украинский. Скриншот: Большой теннис Украины

Но в случае с Кенин свою ошибку организаторы не исправили.

Соревнования в Страсбурге должны состоятся с 20 по 26 сентября.

Как сообщали Українські новини, мосты через Босфор в Стамбуле и телебашню Атакуле "одели" в цвета украинского флага.

Кроме того, башню Бурдж-Халифа в Дубае подсветили в цвета украинского флага по случаю Дня Независимости Украины.

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