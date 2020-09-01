Пресс-служба теннисного турнира в Страсбурге назвала украинку Свитолину россиянкой. Но позже извинилась

Пресс-служба международного профессионального теннисного турнира "Internationaux de Strasbourg" в анонсе предстоящих соревнований назвала украинскую теннисистку Элину Свитолину, которая недавно отказалась от участия в теннисном турнире в США из-за пандемии коронавируса, россиянкой. Об этом сообщает профильный портал Большой теннис Украины. В своем аккаунте в Twitter организаторы турнира указали неправильные флаги возле фамилий украинской теннисистки Элины Свитолиной (флаг России вместо флага Украины) и Софии Кенин (флаг Либерии вместо флага США). Свитолина в комментариях сама поправила организаторов, отправив им флаг Украины в комментарии. Пресс-служба удалила пост, опубликовав новый, в котором исправила флаг России на флаг Украины возле фамилии Свитолиной. Неправильный и исправленный анонсы турнира в Страсбурге. Скриншот: Большой теннис Украины Организаторы турнира извинились перед Элиной Свитолиной и исправили флаг на украинский. Скриншот: Большой теннис Украины Но в случае с Кенин свою ошибку организаторы не исправили. Соревнования в Страсбурге должны состоятся с 20 по 26 сентября. Как сообщали Українські новини, мосты через Босфор в Стамбуле и телебашню Атакуле "одели" в цвета украинского флага. Кроме того, башню Бурдж-Халифа в Дубае подсветили в цвета украинского флага по случаю Дня Независимости Украины.