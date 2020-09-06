Вторая волна коронавируса пришла раньше, чем ожидалось: политолог назвал самый опасный период

Вторая волна коронавирусной болезни пришла в Украину раньше, чем ожидали. А в ближайшие два месяца угроза заразиться резко возрастет.

Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала "Украина 24".



"Сейчас Украина больше готова к масштабам болезни (эпидемии коронавируса - ред.), чем в марте или апреле. Шаг с карантином тогда был правильным. Мы копировали то, что уже делали европейские страны. Мы опасались повторения того, что было в Италии, Франции, Испании - оно пришло к нам уже позже. Сейчас степень готовности выше, это минимизирует риски", - рассказал Фесенко.



Он отметил, что сейчас снова "увеличивается количество больных во Франции, Чехии, других европейских странах, в России снова волна подъема".



"К большому сожалению, вторая волна эпидемии, которую все ожидали осенью, чуть раньше пришла, особенно к нам. Это стихийное бедствие, к которому невозможно подготовиться заранее. Риски могут быть. Ближайшие месяц-два это будет самая большая зона риска с точки зрения масштабов болезни и нагрузки на больницы с организационной точки зрения", - считает политолог.



Как сообщали Українські Новини, Кабмин не будет внедрять жесткие меры карантина в случае второй волны коронавируса.



Кроме того, на выходных количество новых случаев COVID-19 упало на четверть.

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