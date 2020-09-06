подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 сентября 2020, воскресенье, 22:42 83
Общество 2020-09-06T23:00:01+03:00
Українські Новини
Вторая волна коронавируса пришла раньше, чем ожидалось: политолог назвал самый опасный период

Вторая волна коронавируса пришла раньше, чем ожидалось: политолог назвал самый опасный период

Валерия Драгомирова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Вторая волна коронавируса
Коронавирус. Фото: Pexels
Коронавирус. Фото: Pexels

Вторая волна коронавирусной болезни пришла в Украину раньше, чем ожидали. А в ближайшие два месяца угроза заразиться резко возрастет.

Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала "Украина 24". 

"Сейчас Украина больше готова к масштабам болезни (эпидемии коронавируса - ред.), чем в марте или апреле. Шаг с карантином тогда был правильным. Мы копировали то, что уже делали европейские страны. Мы опасались повторения того, что было в Италии, Франции, Испании - оно пришло к нам уже позже. Сейчас степень готовности выше, это минимизирует риски", - рассказал Фесенко.

Он отметил, что сейчас снова "увеличивается количество больных во Франции, Чехии, других европейских странах, в России снова волна подъема".

"К большому сожалению, вторая волна эпидемии, которую все ожидали осенью, чуть раньше пришла, особенно к нам. Это стихийное бедствие, к которому невозможно подготовиться заранее. Риски могут быть. Ближайшие месяц-два это будет самая большая зона риска с точки зрения масштабов болезни и нагрузки на больницы с организационной точки зрения", - считает политолог.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин не будет внедрять жесткие меры карантина в случае второй волны коронавируса. 

Кроме того, на выходных количество новых случаев COVID-19 упало на четверть

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Вторая волна коронавируса

Впервые с начала перемирия боевики совершили прицельный обстрел украинских позиций, есть раненый
В Харьковской области потушили масштабный лесной пожар
Новости
В МИД рассказали, когда в Украине разрешат двойное гражданство 23:07
Вторая волна коронавируса пришла раньше, чем ожидалось: политолог назвал самый опасный период 22:42
В Минздраве рассказали, что должно быть в рюкзаке школьника для безопасного обучения во время пандемии 22:13 Инфографика
В одной из школ Винницкой области вспышка коронавируса: часть учеников будет учиться дистанционно 21:45
Боевики второй раз за день нарушили перемирие: военный получил ранения, несовместимые с жизнью 21:10
больше новостей
Замена паспорта. Зачем это нужно и сколько будет стоить 05:30
Почем свекла на рынке. Фермеры рассказали, почему дешевеет основной овощ борщевого набора 05:20
Пенсии в Украине будут назначать по-новому: что изменится и кого это коснется 05:30 Инфографика
Boeіng B-52. Фото: Facebook/Минобороны Украины
Над Украиной впервые пролетели военные самолеты США Boeing B-52 23:08
Комаровский рассказал, как учителям защититься от COVID-19 20:42
больше новостей
Boeіng B-52. Фото: Facebook/Минобороны Украины
Над Украиной впервые пролетели военные самолеты США Boeing B-52 23:08
В аэропорту Львова не пропускают иностранцев, приехавших к родителям 13:10
Кампания по местным выборам стартовала 00:01
Верховный Суд требует оплатить информацию о зарплатах судей 10:00
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко. Фото: Страна
Глава Госмиграционной службы завел роман с "девушкой с собачкой" Зинченко из Уханя, которой помогал эвакуироваться 17:07
больше новостей
Пропавших в пожаре военных нашли погибшими
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok