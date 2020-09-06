В Минздраве рассказали, что должно быть в рюкзаке школьника для безопасного обучения во время пандемии

В Украине острой респираторной болезнью COVID-19 заболели 130 951 человек, среди которых 6,5% детей в возрасте до 17 лет. Родителям напомнили, что должно быть в рюкзаке школьника для безопасного обучения во время пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в соцсети Facebook. Дети менее склонны к развитию тяжелых форм заболевания COVID-19, чем взрослые, однако риск инфицирования SARS-CoV-2 среди детей такой же, как в других возрастных категориях. В рюкзаке школьника должно быть: по меньшей мере две защитные маски; карманный антисептик для кожи с содержанием спирта не менее 60% (отдавать предпочтение гелям, не жидкостям); бумажные платочки. Для масок желательно выделить отдельный карман и упаковывать все маски отдельно. Что должно быть в рюкзаке. Инфографика: ЦОЗ Как сообщали Українські Новини, инфекционист объяснил, почему ученикам и их родителям не стоит переживать за обучение в условиях распространения коронавирусной инфекции.Ранее Супрун дала советы родителям, как подготовить детей к школе в условиях коронавируса.