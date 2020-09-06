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06 сентября 2020, воскресенье, 22:13 67 Инфографика
Общество 2020-09-06T23:00:01+03:00
Українські Новини
В Минздраве рассказали, что должно быть в рюкзаке школьника для безопасного обучения во время пандемии

В Минздраве рассказали, что должно быть в рюкзаке школьника для безопасного обучения во время пандемии

Валерия Драгомирова
Рюкзак, Обучение в школах, Центр общественного здоровья, Обучение в условиях коронавируса
Школьники. Фото: poliksal.uа
Школьники. Фото: poliksal.uа

В Украине острой респираторной болезнью COVID-19 заболели 130 951 человек, среди которых 6,5% детей в возрасте до 17 лет. Родителям напомнили, что должно быть в рюкзаке школьника для безопасного обучения во время пандемии коронавируса. 

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в соцсети Facebook. 

Дети менее склонны к развитию тяжелых форм заболевания COVID-19, чем взрослые, однако риск инфицирования SARS-CoV-2 среди детей такой же, как в других возрастных категориях.

В рюкзаке школьника должно быть:

  • по меньшей мере две защитные маски;
  • карманный антисептик для кожи с содержанием спирта не менее 60% (отдавать предпочтение гелям, не жидкостям);
  • бумажные платочки.

Для масок желательно выделить отдельный карман и упаковывать все маски отдельно.

Что должно быть в рюкзаке. Инфографика: ЦОЗЧто должно быть в рюкзаке. Инфографика: ЦОЗ

Как сообщали Українські Новини, инфекционист объяснил, почему ученикам и их родителям не стоит переживать за обучение в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Ранее Супрун дала советы родителям, как подготовить детей к школе в условиях коронавируса

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