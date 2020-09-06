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  • В начале октября пройдет саммит Украина-ЕС: озвучена повестка дня
06 сентября 2020, воскресенье, 14:29 116
Политика 2020-09-06T14:31:07+03:00
Українські Новини
В начале октября пройдет саммит Украина-ЕС: озвучена повестка дня

В начале октября пройдет саммит Украина-ЕС: озвучена повестка дня

Ольга Фандорина
Евросоюз, МИД Украины, Повестка дня, Саммит Украина-ЕС
ЕС. Фото: pixabay
ЕС. Фото: pixabay

В повестке дня саммита Украина-ЕС, запланированного на 1 октября 2020 года, широкий круг вопросов. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радіо Свобода.

"Моя коллега, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина очень энергично занимается подготовкой этого саммита и наполнением его таким мощным содержанием", - сказал Кулеба.

По его словам, европейская интеграция Украины - это настолько масштабный процесс, что его нельзя сузить до чего-то одного.

"Нас интересует и обновление Соглашения об ассоциации. Нас интересует интеграция в цифровой рынок. Нас интересует прогресс в сфере юстиции, углубление сотрудничества в сфере юстиции. Нас интересует дальнейшее сотрудничество с ЕС в сдерживании российской агрессии", - резюмировал министр.

Как сообщали Українськi Новини, в прошлом году для участия в саммите "Украина - ЕС" в понедельник Киев посетили президенты Европейского Совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, а также верховный представитель ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан.

На саммите планировалось принять совместное заявление и подписать 5 финансовых соглашений.

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