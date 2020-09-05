В Киеве немного снизилось количество новых случаев коронавируса за сутки

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 4 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 315 человек до 14 792, умерших - на 4 до 234. Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Друзья! Количество больных коронавирусом в столице не уменьшается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 315 человек. 4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 234 киевлян. На сегодня в столице уже 14 792 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал он. Так, заболели 163 женщины в возрасте от 22 до 89 лет и 9 девочек от 1 до 15 лет, 132 мужчины в возрасте от 19 до 86 лет и 11 мальчиков от 4 до 17 лет. Заболели в том числе и 7 медиков. В больницы столицы госпитализированы 42 человека, другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 97 человек. Всего коронавирус преодолели 4 713 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 57, в Дарницком - 55, в Оболонском районе - 39 случаев. Как сообщали Українськi Новини, в Украине обновили "красные" и "оранжевые" зоны карантина.