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25 августа 2020, вторник, 23:45 576
Силовые структуры 2020-08-26T00:00:06+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил нового командующего силами спецопераций Вооруженных сил Украины

Зеленский назначил нового командующего силами спецопераций Вооруженных сил Украины

Валерия Драгомирова
ВСУ, Силы спецопераций, Владимир Зеленский, Григорий Галаган
Григорий Галаган. Фото: Офис Президента
Григорий Галаган. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский назначил Григория Галагана командующим Силами специальных операций Вооруженных сил вместо Лунева.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Владимир Зеленский провел встречу с новым командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Украины. Им стал генерал-майор Григорий Галаган, указ о назначении которого № 358/2020 Глава государства подписал 25 августа", - сказано в нем.

Кроме того, указом № 357 Зеленский уволил с этой должности Игоря Лунева.

Президент отметил, что в условиях действия перемирия, которое сейчас идет, изменились задачи Операции объединенных сил.

Он отметил, что ожидается больше провокаций от боевиков, поэтому и командование, и личный состав Вооруженных сил должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами.

"Также необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, - адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника", - подчеркнул Верховный главнокомандующий.

Среди мер, которые также должен принять новый командующий Силами спецопераций, Зеленский назвал продолжение развития всех компонентов Сил специальных операций.

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