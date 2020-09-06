В ВСУ продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки заболели 37 человек

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 638 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 6 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 638 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1 303 человека, летальных исходов - 6", - говорится в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 662 человека.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, составляет 16 человек.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания COVID-19.

Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 6 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 3 военнослужащих).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 31 человек.

Как сообщали Українськi Новини, 4 сентября в Вооруженных силах было зарегистрировано 50 новых случая заболевания.

Тем временем, всего в Украине 5 сентября количество случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 2 107 до 135 894, количество умерших от заболевания увеличилось на 35 человек до 2 846 по сравнению с предыдущими сутками.

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