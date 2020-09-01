От Десантно-штурмовых войск до морской пехоты: Минобороны показало новые эмблемы украинских военных

Уже в обозримом будущем военнослужащие ряда военных специальностей Вооруженных сил Украины получат обновленные эмблемы на воротники и береты. О новых эмблемах рассказали сегодня в ходе брифинга, говорится на сайте Минобороны, передают Українські Новини.

Небольшое изменение произошло с так называемой "зубчаткой" военнослужащих из высшего офицерского состава. Ранее она находилась на погонах военного, однако после обновления она займет место на воротнике формы.

Изменения военной формы высшего офицерского состава. Фото: mil.gov.ua

В Минобороны подчеркнули, что таким образом она будет полностью демонстрировать ранг военнослужащего.

Вместе с высшим офицерским составом новые эмблемы получили военнослужащие ряда войск и служб.

Так, бойцы Десантно-штурмовых войск будут носить на воротниках своего одностроя такие же эмблемы, как и на беретах — крылатый парашют с наложенным на него пламенным мечом.

Изменение эмблемы Десантно-штурмовых войск ВСУ. Фото: mil.gov.ua

У Медицинской службы ВСУ с эмблемы убрали "звезду жизни". Как рассказали в Минобороны, во всем мире данный знак является символом оказания первой медицинской помощи, что в случае с украинскими медиками не совсем соответствует действительности, ведь бойцы Медицинской службы кроме оказания медицинской помощи занимаются лечением и реабилитацией пострадавших военнослужащих.

По этой причине обновленная эмблема Медицинской службы содержит жезл Эскулапа, который обвивает змея. Кстати, такую же эмблему использовали солдаты армии УНР в 1919 году.

Обновленная эмблема Медицинской службы ВСУ. Фото: mil.gov.ua

Претерпела изменений также и эмблема частей радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки ВСУ. С инициативой об обновлении эмблемы ранее выступили сами представители данной военной специальности.

По словам военнослужащих, старая эмблема была менее читабельной. Кроме того, она несла в себе черты, характерные символике частей российской армии.

Изменения в эмблемы частей РЭБ и радиоэлектронной разведки ВСУ. Фото: mil.gov.ua

Что касается эмблемы Военной службы правопорядка, то она получила лишь незначительные косметические изменения: поле было сделано прорезным и сама эмблема получила новый желтый цвет, так как пуговицы и звезды на военной одежде также выполнены из металла аналогичного цвета.

Новая эмблема Военной службы правопорядка ВСУ. Фото: mil.gov.ua

В Минобороны также представили новые эмблемы четырех специальностей ВСУ, которые не получили собственных знаков отличия в 2017 году.

Так, впервые в истории украинских вооруженных сил свою собственную эмблему получила армейская авиация. В США существует поговорка: "Армейская авиация — это длинная рука пехоты". А под длинной рукой пехоты имеется ввиду копью. Именно поэтому эмблема армейской авиации ВСУ имеет вид окрыленного острия копья.

Эмблема армейской авиации. Фото: mil.gov.ua

Новой эмблемой могут похвастаться и бойцы морской пехоты, которые с начала независимости Украины не получили собственной эмблемы, ведь даже до начала 2017 года форма морпехов шилась по образцу морской пехоты СССР и России.

Тем не менее с вводом нового одностроя ситуация изменилась, однако новой эмблемы морские пехотинцы так и не получили. Подобную несправедливость в Минобороне исправили разработкой эмблемы в виде меча Сагайдачного и двух скрещенных мушкетов, которые наложены на стилизованный якорь.

Эмблема морской пехоты. Фото: mil.gov.ua

Разработанная еще в 2003 году эмблема для военно-топографической службы ВСУ оказалась крайне удачной, поэтому в Минобороне приняли решение оставить ее без изменений.

Эмблема военно-топографической службы ВСУ. Фото: mil.gov.ua

Новую эмблему также получила Государственная специальная служба транспорта Украины (ГССТУ). Сама служба перешла в подчинение Минобороны в 2017 году.

Учитывая специфику деятельности службы и задачи, которые перед нею стоят, было принято решение выбрать в качестве эмблемы "колесо Меркурия", наложенное на понтонный якорь. Подобная эмблема разрабатывалась в качестве проекта для министерства путей УНР в 1919 году, что указывает на историческую наследственность службы.

Эмблема ГССТУ. Фото: mil.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, Силы специальных операций ВСУ получили нового командира, которым стал генерал-майор Григорий Галаган.

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