подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • От Десантно-штурмовых войск до морской пехоты: Минобороны показало новые эмблемы украинских военных
01 сентября 2020, вторник, 22:47 130 Фото
Общество 2020-09-01T23:04:57+03:00
Українські Новини
От Десантно-штурмовых войск до морской пехоты: Минобороны показало новые эмблемы украинских военных

От Десантно-штурмовых войск до морской пехоты: Минобороны показало новые эмблемы украинских военных

Константин Долгий
ВСУ, Минобороны, Вооруженные силы Украины
Военнослужащие ВСУ получили новые эмблемы на воротник и береты. Фото: echokieva.com
Военнослужащие ВСУ получили новые эмблемы на воротник и береты. Фото: echokieva.com

Уже в обозримом будущем военнослужащие ряда военных специальностей Вооруженных сил Украины получат обновленные эмблемы на воротники и береты. О новых эмблемах рассказали сегодня в ходе брифинга, говорится на сайте Минобороны, передают Українські Новини.

Небольшое изменение произошло с так называемой "зубчаткой" военнослужащих из высшего офицерского состава. Ранее она находилась на погонах военного, однако после обновления она займет место на воротнике формы.

Изменения военной формы высшего офицерского состава. Фото: mil.gov.uaИзменения военной формы высшего офицерского состава. Фото: mil.gov.ua

В Минобороны подчеркнули, что таким образом она будет полностью демонстрировать ранг военнослужащего.

Вместе с высшим офицерским составом новые эмблемы получили военнослужащие ряда войск и служб.

Так, бойцы Десантно-штурмовых войск будут носить на воротниках своего одностроя такие же эмблемы, как и на беретах — крылатый парашют с наложенным на него пламенным мечом.

Изменение эмблемы Десантно-штурмовых войск ВСУ. Фото: mil.gov.uaИзменение эмблемы Десантно-штурмовых войск ВСУ. Фото: mil.gov.ua

У Медицинской службы ВСУ с эмблемы убрали "звезду жизни". Как рассказали в Минобороны, во всем мире данный знак является символом оказания первой медицинской помощи, что в случае с украинскими медиками не совсем соответствует действительности, ведь бойцы Медицинской службы кроме оказания медицинской помощи занимаются лечением и реабилитацией пострадавших военнослужащих.

По этой причине обновленная эмблема Медицинской службы содержит жезл Эскулапа, который обвивает змея. Кстати, такую же эмблему использовали солдаты армии УНР в 1919 году.

Обновленная эмблема Медицинской службы ВСУ. Фото: mil.gov.uaОбновленная эмблема Медицинской службы ВСУ. Фото: mil.gov.ua

Претерпела изменений также и эмблема частей радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки ВСУ. С инициативой об обновлении эмблемы ранее выступили сами представители данной военной специальности.

По словам военнослужащих, старая эмблема была менее читабельной. Кроме того, она несла в себе черты, характерные символике частей российской армии.

Изменения в эмблемы частей РЭБ и радиоэлектронной разведки ВСУ. Фото: mil.gov.uaИзменения в эмблемы частей РЭБ и радиоэлектронной разведки ВСУ. Фото: mil.gov.ua

Что касается эмблемы Военной службы правопорядка, то она получила лишь незначительные косметические изменения: поле было сделано прорезным и сама эмблема получила новый желтый цвет, так как пуговицы и звезды на военной одежде также выполнены из металла аналогичного цвета.

Новая эмблема Военной службы правопорядка ВСУ. Фото: mil.gov.uaНовая эмблема Военной службы правопорядка ВСУ. Фото: mil.gov.ua

В Минобороны также представили новые эмблемы четырех специальностей ВСУ, которые не получили собственных знаков отличия в 2017 году.

Так, впервые в истории украинских вооруженных сил свою собственную эмблему получила армейская авиация. В США существует поговорка: "Армейская авиация — это длинная рука пехоты". А под длинной рукой пехоты имеется ввиду копью. Именно поэтому эмблема армейской авиации ВСУ имеет вид окрыленного острия копья.

Эмблема армейской авиации. Фото: mil.gov.uaЭмблема армейской авиации. Фото: mil.gov.ua

Новой эмблемой могут похвастаться и бойцы морской пехоты, которые с начала независимости Украины не получили собственной эмблемы, ведь даже до начала 2017 года форма морпехов шилась по образцу морской пехоты СССР и России.

Тем не менее с вводом нового одностроя ситуация изменилась, однако новой эмблемы морские пехотинцы так и не получили. Подобную несправедливость в Минобороне исправили разработкой эмблемы в виде меча Сагайдачного и двух скрещенных мушкетов, которые наложены на стилизованный якорь.

Эмблема морской пехоты. Фото: mil.gov.uaЭмблема морской пехоты. Фото: mil.gov.ua

Разработанная еще в 2003 году эмблема для военно-топографической службы ВСУ оказалась крайне удачной, поэтому в Минобороне приняли решение оставить ее без изменений.

Эмблема военно-топографической службы ВСУ. Фото: mil.gov.uaЭмблема военно-топографической службы ВСУ. Фото: mil.gov.ua

Новую эмблему также получила Государственная специальная служба транспорта Украины (ГССТУ). Сама служба перешла в подчинение Минобороны в 2017 году.

Учитывая специфику деятельности службы и задачи, которые перед нею стоят, было принято решение выбрать в качестве эмблемы "колесо Меркурия", наложенное на понтонный якорь. Подобная эмблема разрабатывалась в качестве проекта для министерства путей УНР в 1919 году, что указывает на историческую наследственность службы.

Эмблема ГССТУ. Фото: mil.gov.uaЭмблема ГССТУ. Фото: mil.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, Силы специальных операций ВСУ получили нового командира, которым стал генерал-майор Григорий Галаган.

Больше новостей о: ВСУ Минобороны Вооруженные силы Украины

Начало учебного года на карантине. Как прошло 1 сентября в Киеве
"Слуга народа" исключила депутата Рады Лероса из фракции
Новости
Элина Свитолина. Фото: wta
Пресс-служба теннисного турнира в Страсбурге назвала украинку Свитолину россиянкой. Но позже извинилась 23:30
Военнослужащие ВСУ получили новые эмблемы на воротник и береты. Фото: echokieva.com
От Десантно-штурмовых войск до морской пехоты: Минобороны показало новые эмблемы украинских военных 22:47 Фото
Неправильная парковка. фото: autocentre.ua
За 2 месяца нарушители правил парковки в Киеве заплатили почти 2,7 млн гривен штрафов 22:45 Инфографика
Фокин заявление по Донбассу сделал устно, письмо в Раду не поступало, – пресс-служба Разумкова 22:19
В Бердянске ученик одной из школ заболел коронавирусом. Весь класс отправляют на карантин 21:52
больше новостей
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Пересчет зарплат в Украине. Кому ожидать наибольшего повышения 05:30
С сентября зарплаты учителей вырастут. Кому и на сколько повысят оклад 05:45
В последний день лета гривна подешевела. Курс НБУ на 31 августа 05:00
Подумал, что это последняя поездка в жизни. Зеленский прокомментировал посадку в полтавском аэропорту 20:16
больше новостей
"Слуга народа" огласила всех кандидатов в мэры городов Украины: в списках комики, врачи и банкиры 16:58
Загрязнение воздуха в Киеве превысило норму: в каких районах дышится тяжелее всего 21:07
В Раду поступило письмо Фокина о проведении выборов на оккупированных территориях Донбасса, - Разумков 09:00
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Подумал, что это последняя поездка в жизни. Зеленский прокомментировал посадку в полтавском аэропорту 20:16
больше новостей
Белорусы начали чаще ездить в Украину после президентских выборов: прибывших стало втрое больше
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok