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06 сентября 2020, воскресенье, 10:26 48
Общество 2020-09-06T10:30:01+03:00
Українські Новини
В "ЛНР" заявили о намерении отказаться от украинской воды

В "ЛНР" заявили о намерении отказаться от украинской воды

Кира Молчанова
ЛНР, Вода, Водоснабжение, Сергей Гайдай
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto

Группировка "ЛНР", которая парад Победы проводит в один день с Москвой, заявила о намерении со следующего года отказаться от водоснабжения, которое Украина осуществляет во временно неподконтрольные районы.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Hromadske.

Заявление от представителей группировки "ЛНР" прозвучало на уровне Трехсторонней контактной группы.

По словам Гайдая, "ЛНР" уже уменьшила объемы покупаемой воды, но все равно должна за поставки почти 170 миллионов гривен.

"Мы настаиваем на том, что они нам задолжали почти 170 млн грн, и у нас есть документы, подтверждающие эту сумму. Они говорят, что они готовы заплатить около 87. Возможно, мы согласимся на компенсацию на 87 млн, но пропишем, что мы не согласны с этой суммой", - сообщил Гайдай.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе, в том числе в Луганской области, продолжаются лесные пожары. В штабе ООС сообщили о пропаже двух военных, которые участвовали в тушении. Сейчас их ищут.

СБУ блокировали деятельность сети сепаратистских интернет-агитаторов, которую координировало так называемое "МГБ ДНР".

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