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05 сентября 2020, суббота, 22:12 388
Общество 2020-09-05T23:15:02+03:00
Українські Новини
Малюська анонсировал продажу колонии во Львове

Малюська анонсировал продажу колонии во Львове

Валерия Драгомирова
Минюст, Денис Малюська, Продажа колонии, Львовская колония 48
Тюрьма. Фото: Валерия Назаренко
Тюрьма. Фото: Валерия Назаренко

В то время, как в СИЗО Одессы и Николаева появились платные камеры, министр юстиции Денис Малюська анонсировал продажу Львовской исправительной колонии №48.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В этот раз я во Львове по адресу ул. Хуторовка, 2. Здесь расположено наше учреждение №48", - сказал он.

По словам министра, решение о "заморозке" учреждения было принято еще в 2017 году, а последний заключенный был вывезен из колонии в 2018 году.

"Сейчас это учреждение похоже на голливудские фильмы, в которых описывается какой-то апокалипсис", - отметил Малюська.

Объект расположен недалеко от центра Львова, площадь земельного участка - более 10 га.

Сейчас на участке расположено более 40 различных зданий, в том числе уже разрушенных.

"Есть все инженерные сети... В принципе, идеально для промышленной или жилой застройки. Есть канализация, водоотведение, подведена вода. В принципе все, что может интересовать потенциального покупателя", - подчеркнул Малюська.

Лот планируется выставить на продажу до декабря.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство юстиции анонсировало продажу Южной исправительной колонии №51 (Одесса).

Ранее в СИЗО Киева появились платные "камеры".

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