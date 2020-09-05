Малюська анонсировал продажу колонии во Львове

В то время, как в СИЗО Одессы и Николаева появились платные камеры, министр юстиции Денис Малюська анонсировал продажу Львовской исправительной колонии №48. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "В этот раз я во Львове по адресу ул. Хуторовка, 2. Здесь расположено наше учреждение №48", - сказал он. По словам министра, решение о "заморозке" учреждения было принято еще в 2017 году, а последний заключенный был вывезен из колонии в 2018 году. "Сейчас это учреждение похоже на голливудские фильмы, в которых описывается какой-то апокалипсис", - отметил Малюська. Объект расположен недалеко от центра Львова, площадь земельного участка - более 10 га. Сейчас на участке расположено более 40 различных зданий, в том числе уже разрушенных. "Есть все инженерные сети... В принципе, идеально для промышленной или жилой застройки. Есть канализация, водоотведение, подведена вода. В принципе все, что может интересовать потенциального покупателя", - подчеркнул Малюська. Лот планируется выставить на продажу до декабря. Как сообщали Українськi Новини, Министерство юстиции анонсировало продажу Южной исправительной колонии №51 (Одесса).Ранее в СИЗО Киева появились платные "камеры".