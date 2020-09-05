Сегодня боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне ООС, потерь нет

Вслед за сообщением о том, что "глава ДНР" планирует обстрел позиций украинских военных 7 сентября, сегодня, 5 сентября, боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС), потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "С начала текущих суток, 5 сентября, в зонах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим "тишины" соблюдается в полной мере. Впрочем, защитники Украины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые действия противника", – сказано в нем. Отмечается, что военнослужащие совместно со спасателями продолжают локализацию пожаров в Донецкой и Луганской областях. В частности, ликвидирован пожар возле Верхнеторецкого, локализованы пожары возле Старомихайловки и Новгородского. Продолжается борьба с огнем возле Трехизбенки, Лобачево, Лопаскино, Красногоровки, Гладосово и Валуйского. Как сообщали Українські новини, в ВСУ продолжается рост заболеваемостью коронавирусом. Также военнослужащим разрешили засчитывать отпуск в связи с беременностью, родами и декретом в срок выслуги.