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05 сентября 2020, суббота, 18:46 18
Силовые структуры 2020-09-05T19:00:02+03:00
Українські Новини
Сегодня боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне ООС, потерь нет

Сегодня боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне ООС, потерь нет

Александр Савич
ВСУ, Режим тишины, Операция объединенных сил, ООС
В субботу, 5 сентября, потерь среди украинских военных нет. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua
В субботу, 5 сентября, потерь среди украинских военных нет. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua

Вслед за сообщением о том, что "глава ДНР" планирует обстрел позиций украинских военных 7 сентября, сегодня, 5 сентября, боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС), потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток, 5 сентября, в зонах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим "тишины" соблюдается в полной мере. Впрочем, защитники Украины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые действия противника", – сказано в нем.

Отмечается, что военнослужащие совместно со спасателями продолжают локализацию пожаров в Донецкой и Луганской областях.

В частности, ликвидирован пожар возле Верхнеторецкого, локализованы пожары возле Старомихайловки и Новгородского.

Продолжается борьба с огнем возле Трехизбенки, Лобачево, Лопаскино, Красногоровки, Гладосово и Валуйского.

Как сообщали Українські новини, в ВСУ продолжается рост заболеваемостью коронавирусом.

Также военнослужащим разрешили засчитывать отпуск в связи с беременностью, родами и декретом в срок выслуги.

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