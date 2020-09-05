В ВСУ продолжается рост заболеваемости коронавирусом

В Вооруженных силах продолжается рост заболеваемости коронавирусом , болеет 618 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 50 новых случаев заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 5 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 618 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1 286 человек, летальных исходов – 6", – говорится в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 570 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, составляет 22 человека.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки зарегистрировано 50 новых случаев заболевания COVID-19.

Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 18 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ – 5 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона – 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Центрального региона – 1 военнослужащий, Белоцерковский военный госпиталь – 2 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Черниговский военный госпиталь – 2 военнослужащих, Полтавский военный госпиталь – 1 военнослужащий, изолятор воинской части Харьковской области – 4 военнослужащих).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 32 человека (Киевская область - 13 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Львовская область – 6 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Хмельницкая область – 1 военнослужащий и 3 работника ВСУ, Ровенская область – 2 военнослужащих, Одесская и Черновицкая области – по 1 военнослужащему, Винницкая и Тернопольская области – по 1 работнику ВСУ).

Состояние их здоровья удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщали Українські новини, в Украине второй день подряд устанавливается антирекорд по заболеваемости коронавирусом.

Также в Украине обновили список районов "красной" и "оранжевой" зон эпидемической опасности.

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