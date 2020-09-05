Офис Президента рекомендует России ввести санкции против всех граждан Украины

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

Отмечается, что правительство Российской Федерации периодически дополняет список физических лиц – граждан Украины, против которых вводятся специальные запретительные санкции.

На этот раз санкции введены против членов ряда украинских парламентских партий.

"Мотивация подобных действий всегда не имеет очевидных логических объяснений и носит скорее ситуативный, спекулятивный характер. В пропагандистских целях.

Однако сейчас этот "технологический прием" со стороны РФ применен на фоне ряда скандальных событий – прежде всего отравления оппозиционного лидера Алексея Навального и затянувшегося политического кризиса в Беларуси, которые резко ухудшают отношение мирового сообщества к самой Российской Федерации и заставляют мировое сообщество еще раз пересмотреть форматы отношения с РФ в сторону дальнейшего ужесточения и изоляции.

Вполне возможно, что таким нехитрым способом, санкционно атакуя отдельных наших граждан, РФ пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны", – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что в части принципиальных позиций все парламентарии и граждане Украины едины.

"Если сегодняшнее введение ограничительных санкций касается принципиальных позиций, позиций, которые так или иначе затрагивают наше отношение к безусловности территориальной целостности Украины, к высоким стандартам демократии, свободы и прав человека, к незыблемости постулата о стране-оккупанте, которая аннексировала часть наших территорий, то по всем этим позициям мы абсолютно едины.

Независимо от партийной принадлежности и политических разногласий. И в таком случае рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших парламентариев и даже против всех наших граждан. С целью экономии времени, необходимого для составления индивидуальных санкционных списков. Так будет честно и справедливо", – продолжается в сообщении.

Так, отмечается, что санкции РФ могут означать очередную манипуляцию накануне местных выборов.

"Если же имеет место очередная попытка поиграть в различные манипуляции накануне очередных выборов у нас (что, естественно, исключать нельзя, учитывая склонность РФ к глобальным медийно-пропагандистским провокациям) и подыграть определенным политическим группам, то, к сожалению для российской стороны, все подобные манипуляции мы прекрасно умеем читать и они абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровье", – сказано в нем.

Как сообщали Українські новини, Евросоюз может ввести санкции против России из-за отравления Алексея Навального.

Также ранее в июне ЕС продлил экономические санкции против России до февраля 2021.

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