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05 сентября 2020, суббота, 16:52 252
Президент 2020-09-05T16:52:01+03:00
Українські Новини
Офис Президента рекомендует России ввести санкции против всех граждан Украины

Офис Президента рекомендует России ввести санкции против всех граждан Украины

Александр Савич
Санкции, санкции России, Офис президента, Офис Президента Украины
Офис Президента порекомендавал России вводить санкции против всех граждан Украины. Фото: expres.ua
Офис Президента порекомендавал России вводить санкции против всех граждан Украины. Фото: expres.ua

Офис Президента в связи с введением Россией санкций против бывшего Президента Петра Порошенко, бывшего депутата Верховной Рады, певца Святослава Вакарчука и еще 39 человек рекомендует ей вводить санкции против всех граждан, если это касается принципиальных позиций Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

Отмечается, что правительство Российской Федерации периодически дополняет список физических лиц – граждан Украины, против которых вводятся специальные запретительные санкции.

На этот раз санкции введены против членов ряда украинских парламентских партий.

"Мотивация подобных действий всегда не имеет очевидных логических объяснений и носит скорее ситуативный, спекулятивный характер. В пропагандистских целях.

Однако сейчас этот "технологический прием" со стороны РФ применен на фоне ряда скандальных событий – прежде всего  отравления оппозиционного лидера Алексея Навального и затянувшегося политического кризиса в Беларуси, которые резко ухудшают отношение мирового сообщества к самой Российской Федерации и заставляют мировое сообщество еще раз пересмотреть форматы отношения с РФ в сторону дальнейшего ужесточения и изоляции.

Вполне возможно, что таким нехитрым способом, санкционно атакуя отдельных наших граждан, РФ пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны", – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что в части принципиальных позиций все парламентарии и граждане Украины едины.

"Если сегодняшнее введение ограничительных санкций касается принципиальных позиций, позиций, которые так или иначе затрагивают наше отношение к безусловности территориальной целостности Украины, к высоким стандартам демократии, свободы и прав человека, к незыблемости постулата о стране-оккупанте, которая аннексировала часть наших территорий, то по всем этим позициям мы абсолютно едины.

Независимо от партийной принадлежности и политических разногласий. И в таком случае рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших парламентариев и даже против всех наших граждан. С целью экономии времени, необходимого для составления индивидуальных санкционных списков. Так будет честно и справедливо", – продолжается в сообщении.

Так, отмечается, что санкции РФ могут означать очередную манипуляцию накануне местных выборов.

"Если же имеет место очередная попытка поиграть в различные манипуляции накануне очередных выборов у нас (что, естественно, исключать нельзя, учитывая склонность РФ к глобальным медийно-пропагандистским провокациям) и подыграть определенным политическим группам, то, к сожалению для российской стороны, все подобные манипуляции мы прекрасно умеем читать и они абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровье", – сказано в нем.

Как сообщали Українські новини, Евросоюз может ввести санкции против России из-за отравления Алексея Навального.

Также ранее в июне ЕС продлил экономические санкции против России до февраля 2021.

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Офис Президента рекомендует России ввести санкции против всех граждан Украины
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