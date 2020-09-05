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05 сентября 2020, суббота, 11:30 307
Общество 2020-09-05T12:45:02+03:00
Українські Новини
Количество проведенных тестов на коронавирус за сутки начало уменьшаться

Количество проведенных тестов на коронавирус за сутки начало уменьшаться

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Тест на коронавирус
Коронавирус в Украине. Фото: pixabay
Коронавирус в Украине. Фото: pixabay

4 сентября было проведено 25 229 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 1% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 21 662 исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 10,9% меньше по сравнению с 3 сентября.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в общем было проведено 46 891 тестирование, из них 25 229 методом ПЦР, а также 21 662 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 673 316 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 5 сентября поступило 3 110 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года поступило 195 757 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, 4 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на рекордные 2 836 до 133 787, количество умерших от заболевания увеличилось на 50 человек до 2 811 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 4,1%, новых летальных случаев - снизилось на 2%.

Также в Украине обновили "красные" и "оранжевые" зоны карантина

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