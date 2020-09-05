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05 сентября 2020, суббота, 09:30 123
Кабмин 2020-09-05T09:31:08+03:00
Українські Новини
Малюська просит Раду поддержать блокирующий взыскание 10 млрд гривен с Приватбанка законопроект

Малюська просит Раду поддержать блокирующий взыскание 10 млрд гривен с Приватбанка законопроект

Анна Рудык
Кабмин, Верховная Рада, Приватбанк, Денис Малюська
Денис Малюська. Фото: Facebook/Министерство юстиции
Денис Малюська. Фото: Facebook/Министерство юстиции

В то время, как Минфин обжалует решение суда о взыскании с Приватбанка 10 млрд гривен в пользу компаний Суркисов, министр юстиции Денис Малюська просит Верховную Раду поддержать законопроект, блокирующий взыскание 10 млрд грн с Приватбанка.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, Малюська огорчен тем, что Печерский районный суд вынес решение, по которому с Приватбанка в пользу шести британских компаний, аффилированных с братьями Суркисами, должно быть взыскано около 10 млрд гривен.

"Поэтому мы подготовили законопроект, который дает возможность не совершать принудительное исполнение этого постановления. Уважаемые народные депутаты, пожалуйста, подпишите, зарегистрируйте и поддержите законопроект в как можно более сжатые сроки", - написал он.

Малюська отметил, что в этом деле счет идет даже не на дни, а на часы.

Он также призвал работников медиа распространять информацию об этом проекте как можно более широкой аудитории.

Как сообщали Українськi Новини, Приватбанк обжалует решение о принудительном взыскании 10 млрд гривен в пользу Суркисов.

Ранее Апелляционный суд поддержал взыскание $259 млн с Приватбанка в пользу Суркисов. 

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